Момент ДТП с грузовиком в Татарстане попал на видео

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Видеорегистратор запечатлел лобовое столкновение двух машин на трассе М-7 "Волга" в Менделеевском районе Татарстана, сообщается на сайте региональной полиции.
Женщина, находившаяся за рублем седана Hyundai Accent, обогнала фуру DAF, в кабине которой был установлен регистратор. После маневра она вернулась в свой ряд, однако не справилась с управлением. Легковушку вынесло на полосу встречного движения, где она столкнулась с грузовиком.
В результате ДТП водитель седана и ее девятилетняя пассажирка погибли на месте происшествия.
Отмечается, что в момент аварии ребенок находился на заднем сиденье справа и был пристегнут ремнем безопасности.