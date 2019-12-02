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РИА Новости

Момент ДТП с грузовиком в Татарстане попал на видео

16:02 02.12.2019 (обновлено: 16:45 02.12.2019)
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Видеорегистратор запечатлел лобовое столкновение двух машин на трассе М-7 "Волга" в Менделеевском районе Татарстана, сообщается на сайте региональной полиции.
Женщина, находившаяся за рублем седана Hyundai Accent, обогнала фуру DAF, в кабине которой был установлен регистратор. После маневра она вернулась в свой ряд, однако не справилась с управлением. Легковушку вынесло на полосу встречного движения, где она столкнулась с грузовиком.
В результате ДТП водитель седана и ее девятилетняя пассажирка погибли на месте происшествия.
Отмечается, что в момент аварии ребенок находился на заднем сиденье справа и был пристегнут ремнем безопасности.
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Hyundai AccentМенделеевский районТатарстанПроисшествия - ВидеоПроисшествия
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