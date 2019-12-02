Момент ДТП с грузовиком в Татарстане попал на видео

Женщина, находившаяся за рублем седана Hyundai Accent, обогнала фуру DAF, в кабине которой был установлен регистратор. После маневра она вернулась в свой ряд, однако не справилась с управлением. Легковушку вынесло на полосу встречного движения, где она столкнулась с грузовиком.