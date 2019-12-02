В Думе изучат внесенные регионами поправки к проекту о виноградарстве

"Сегодня все регионы винодельческие - Дагестан, Ставрополье, Краснодар - собирают свои поправки. Мы хотим как депутаты, которые с одной стороны авторы (законопроекта), а с другой - представляют депутатский корпус, чтобы здесь, в рабочей группе услышали все территории", - сказала Тимофеева.

"Я готова внести поправки от региона, конечно, если они улучшат закон. Главная задача сегодня - услышать все территории, именно экспертное сообщество. Мы договорились, что они ещё несколько дней формируют общую позицию. Привезём их всех вместе и попросим рабочую группу (по подготовке документа) выслушать и разобраться над каждой поправкой. Если они имеют право на жизнь в качестве законодательной инициативы, то будем вместе с ними лоббировать эти интересы в законе", - добавила вице-спикер Госдумы.