В Думе изучат внесенные регионами поправки к проекту о виноградарстве

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Предложения по совершенствованию законопроекта о виноградарстве, внесенные винодельческими регионами РФ, будут рассмотрены в рабочей группе по подготовке документа, и, в случае их поддержки экспертами, депутаты готовы внести эти поправки ко второму чтению проекта закона, сообщила РИА Новости вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева.
Госдума 19 ноября приняла в первом чтении законопроект о виноградарстве и виноделии, вводящий единое комплексное правовое регулирование в этой сфере. На прошлой неделе Тимофеева сообщила, что в Ставрополе состоялась встреча с участием 11 руководителей хозяйств и перерабатывающих предприятий и представителей краевых органов власти, где обсуждался законопроект. Среди прочего, представители винодельческой отрасли Ставрополья предложили более четко прописать понятия недоброкачественной продукции, фальсификата и контрафакта в законопроекте о виноградарстве, а также распространить положения проекта на межгибридные сорта винограда.
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"Сегодня все регионы винодельческие - Дагестан, Ставрополье, Краснодар - собирают свои поправки. Мы хотим как депутаты, которые с одной стороны авторы (законопроекта), а с другой - представляют депутатский корпус, чтобы здесь, в рабочей группе услышали все территории", - сказала Тимофеева.
"Я готова внести поправки от региона, конечно, если они улучшат закон. Главная задача сегодня - услышать все территории, именно экспертное сообщество. Мы договорились, что они ещё несколько дней формируют общую позицию. Привезём их всех вместе и попросим рабочую группу (по подготовке документа) выслушать и разобраться над каждой поправкой. Если они имеют право на жизнь в качестве законодательной инициативы, то будем вместе с ними лоббировать эти интересы в законе", - добавила вице-спикер Госдумы.
По ее словам, все предложения регионов будут рассмотрены в рабочем порядке в ближайшее время.