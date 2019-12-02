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РИА Новости

Эксперт прокомментировал предложение ДНР о статусе русского языка

16:02 02.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАндрей Суздальцев
Андрей Суздальцев
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Андрей Суздальцев. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Руководство самопровозглашенной Донецкой народной республики предложением сделать русский язык единственным государственным показывает, что Донецк на видит себя в будущем вновь в составе Украины и разочарован новым украинским руководством, считает заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.
Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин предложил закрепить в конституции статус единственного государственного языка за русским. По конституции ДНР, в республике два государственных языка – русский и украинский. При этом в парламенте ДНР отметили, что "применение украинского языка как государственного до сих пор не нашло практической реализации".
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"Можем считать, что господин Пушилин намеренно обостряет ситуацию. Он демонстрирует, что руководство ДНР, видимо, опираясь на какое-то мнение народа ДНР, не видит себя вновь в составе Украины. С такими заявлениями очень ясно, это еще не принятие, но такими заявлениями он просто обрезает какой-либо формат взаимоотношений с нынешней Украиной", - сказал Суздальцев РИА Новости.
"С одной стороны, это говорит, что Донецк разочарован в новом президенте Украины (Владимире) Зеленском, который сначала преподнес себя как сторонник мира и который говорил, что нет решения проблемы с Донбассом военным путем, только политическим и переговорным. Этой мерой Пушилин показывает, что перспектив улучшения взаимоотношений с Киевом он не видит. Если так, то надо с Украиной окончательно расстаться. Такое расставание должно быть в какой-то степени закреплено конституцией", - пояснил эксперт.
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При этом Суздальцев полагает, что предложение Пушилина в какой-то степени можно считать ответом Киеву, который старается всячески притеснять русский язык в стране.
"Является ли это ответом на позицию Киева (по притеснению русского языка – ред.)? в какой-то степени да. Потому что до сегодняшнего момента, несмотря на существование минских соглашений, Киев отказывается вступать в какие-либо переговоры и даже просто коммуникации как с Донецком, так и с Луганском. Резюмируя, скажем так, ДНР и ЛНР демонстрируют свое желание и дальше существовать вне украинской юрисдикции", - подчеркнул собеседник агентства. При этом он не считает, что ЛНР и ДНР целиком русскоязычные.
Суздальцев полагает, что предложение Пушилина вряд ли добавит негатива перед "нормандским саммитом" в Париже.
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"Вы знаете, вряд ли (добавит негатива перед "нормандским саммитом"). Там общего негативного контекста хватает. Учитывая, что Киев игнорирует Донецк и Луганск, постоянно повторяет, что за все, что происходит в Донбассе, отвечает Россия, то какой смысл Киеву ссылаться на предложение руководства Донецкой народной республики? Они их не видят. Тогда какой-то акцент негативный (на встречу в Париже) будет минимальный", - добавил он.
Ранее Елисейский дворец сообщил, что саммит в "нормандском формате" 9 декабря пройдет в резиденции президента Франции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 18 ноября подтвердил эту информацию. Так называемый "нормандский формат" с участием лидеров Украины, России, Германии и Франции переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.
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Ситуация в ДНР и ЛНРАндрей СуздальцевДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинДмитрий ПесковВ мире
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