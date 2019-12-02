Эксперт прокомментировал предложение ДНР о статусе русского языка

МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Руководство самопровозглашенной Руководство самопровозглашенной Донецкой народной республики предложением сделать русский язык единственным государственным показывает, что Донецк на видит себя в будущем вновь в составе Украины и разочарован новым украинским руководством, считает заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин предложил закрепить в конституции статус единственного государственного языка за русским. По конституции ДНР, в республике два государственных языка – русский и украинский. При этом в парламенте ДНР отметили, что "применение украинского языка как государственного до сих пор не нашло практической реализации".

"Можем считать, что господин Пушилин намеренно обостряет ситуацию. Он демонстрирует, что руководство ДНР, видимо, опираясь на какое-то мнение народа ДНР, не видит себя вновь в составе Украины. С такими заявлениями очень ясно, это еще не принятие, но такими заявлениями он просто обрезает какой-либо формат взаимоотношений с нынешней Украиной", - сказал Суздальцев РИА Новости.

"С одной стороны, это говорит, что Донецк разочарован в новом президенте Украины (Владимире) Зеленском, который сначала преподнес себя как сторонник мира и который говорил, что нет решения проблемы с Донбассом военным путем, только политическим и переговорным. Этой мерой Пушилин показывает, что перспектив улучшения взаимоотношений с Киевом он не видит. Если так, то надо с Украиной окончательно расстаться. Такое расставание должно быть в какой-то степени закреплено конституцией", - пояснил эксперт.

При этом Суздальцев полагает, что предложение Пушилина в какой-то степени можно считать ответом Киеву, который старается всячески притеснять русский язык в стране.

"Является ли это ответом на позицию Киева (по притеснению русского языка – ред.)? в какой-то степени да. Потому что до сегодняшнего момента, несмотря на существование минских соглашений, Киев отказывается вступать в какие-либо переговоры и даже просто коммуникации как с Донецком, так и с Луганском. Резюмируя, скажем так, ДНР и ЛНР демонстрируют свое желание и дальше существовать вне украинской юрисдикции", - подчеркнул собеседник агентства. При этом он не считает, что ЛНР и ДНР целиком русскоязычные.

Суздальцев полагает, что предложение Пушилина вряд ли добавит негатива перед "нормандским саммитом" в Париже.

"Вы знаете, вряд ли (добавит негатива перед "нормандским саммитом"). Там общего негативного контекста хватает. Учитывая, что Киев игнорирует Донецк и Луганск, постоянно повторяет, что за все, что происходит в Донбассе, отвечает Россия, то какой смысл Киеву ссылаться на предложение руководства Донецкой народной республики? Они их не видят. Тогда какой-то акцент негативный (на встречу в Париже) будет минимальный", - добавил он.