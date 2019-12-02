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РИА Новости

Путин подписал закон о маркировке уникальных музыкальных инструментов

16:01 02.12.2019 (обновлено: 16:02 02.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о маркировке уникальных музыкальных инструментов, согласно которому на них будут наноситься идентификационные метки, кроме того, у инструментов появятся загранпаспорта, соответствующий документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно новому порядку, о проведенной маркировке музыкального инструмента или смычка производится отметка в его паспорте, а сведения о нанесении маркировки на музыкальный инструмент или смычок либо об отказе в маркировке вносятся в Единую базу данных о музыкальных инструментах и смычках.
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Для получения разрешения на временный вывоз музыкального инструмента или смычка владельцу необходимо будет оформить паспорт на них в Минкультуры России. В паспорте будет указана идентификационная информация об инструменте или смычке, собственнике либо арендаторе, а также будет размещена фотография инструмента. В случае, если музыкальный инструмент включен в состав негосударственной части Музейного фонда, в паспорт также будут включаться соответствующие сведения. Паспорту присваивается уникальный номер.
Кроме того, для получения разрешительного документа на временный вывоз музыкальный инструмент или смычок должны быть промаркированы химической и радиочастотной метками.
Физические или юридические лица, временно вывозящие музыкальные инструменты или смычки, включенные в состав Музейного фонда РФ, освобождаются от проведения экспертизы культурных ценностей при наличии охранной маркировки музейных предметов и музейных коллекций.
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КультураВладимир ПутинРоссияОбщество
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