Путин подписал закон о маркировке уникальных музыкальных инструментов

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о маркировке уникальных музыкальных инструментов, согласно которому на них будут наноситься идентификационные метки, кроме того, у инструментов появятся загранпаспорта, соответствующий документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно новому порядку, о проведенной маркировке музыкального инструмента или смычка производится отметка в его паспорте, а сведения о нанесении маркировки на музыкальный инструмент или смычок либо об отказе в маркировке вносятся в Единую базу данных о музыкальных инструментах и смычках.
Для получения разрешения на временный вывоз музыкального инструмента или смычка владельцу необходимо будет оформить паспорт на них в Минкультуры России. В паспорте будет указана идентификационная информация об инструменте или смычке, собственнике либо арендаторе, а также будет размещена фотография инструмента. В случае, если музыкальный инструмент включен в состав негосударственной части Музейного фонда, в паспорт также будут включаться соответствующие сведения. Паспорту присваивается уникальный номер.
Кроме того, для получения разрешительного документа на временный вывоз музыкальный инструмент или смычок должны быть промаркированы химической и радиочастотной метками.
Физические или юридические лица, временно вывозящие музыкальные инструменты или смычки, включенные в состав Музейного фонда РФ, освобождаются от проведения экспертизы культурных ценностей при наличии охранной маркировки музейных предметов и музейных коллекций.