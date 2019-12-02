Генпрокурор Израиля передал в Кнессет заключение против премьера

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 дек - РИА Новости. Генеральный прокурор Израиля Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит передал спикеру Кнессета Юлию Эдельштейну обвинительное заключение в отношении премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху , сообщила пресс-служба министерства юстиции.

Ранее Мандельблит рассказал, что решил предъявить премьер-министру Израиля обвинения в получении взятки по так называемому "делу 4000", а также в мошенничестве и обмане общественного доверия в делах "2000" и "1000". В ответ Нетаньяху заявил, что цель этих обвинений - свержение его с поста главы правительства.

Так, Мандельблит сообщил Эдельштейну, что слушания по делу Нетаньяху пройдут в окружном суде Иерусалима и перечислил имена свидетелей обвинения.

Кроме того, генпрокурор заявил, что, начиная с сегодняшнего дня, у главы израильского правительства есть 30 дней для подачи прошения о предоставлении неприкосновенности.

Так называемое "дело 4000" касается подозрений в лоббировании интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы "Безек" в обмен на позитивное отношение к Нетаньяху на подконтрольном компании популярном новостном интернет-ресурсе "Walla!"

Еще один эпизод обвинения – так называемое "дело 1000" – проверяет подозрения в получении премьером дорогостоящих подарков, а именно эксклюзивных сигар и шампанского, от голливудского продюсера Арнона Мильчина, суммарную стоимость которых следствие оценило почти в 300 тысяч долларов. Следствие полагает, что в обмен на подарки Нетаньяху лоббировал личные и деловые интересы олигарха.