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РИА Новости

Генпрокурор Израиля передал в Кнессет заключение против премьера

15:54 02.12.2019
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© РИА Новости / Алексей ДружининПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 2 дек - РИА Новости. Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит передал спикеру Кнессета Юлию Эдельштейну обвинительное заключение в отношении премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, сообщила пресс-служба министерства юстиции.
Ранее Мандельблит рассказал, что решил предъявить премьер-министру Израиля обвинения в получении взятки по так называемому "делу 4000", а также в мошенничестве и обмане общественного доверия в делах "2000" и "1000". В ответ Нетаньяху заявил, что цель этих обвинений - свержение его с поста главы правительства.
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Так, Мандельблит сообщил Эдельштейну, что слушания по делу Нетаньяху пройдут в окружном суде Иерусалима и перечислил имена свидетелей обвинения.
Кроме того, генпрокурор заявил, что, начиная с сегодняшнего дня, у главы израильского правительства есть 30 дней для подачи прошения о предоставлении неприкосновенности.
Так называемое "дело 4000" касается подозрений в лоббировании интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы "Безек" в обмен на позитивное отношение к Нетаньяху на подконтрольном компании популярном новостном интернет-ресурсе "Walla!"
Еще один эпизод обвинения – так называемое "дело 1000" – проверяет подозрения в получении премьером дорогостоящих подарков, а именно эксклюзивных сигар и шампанского, от голливудского продюсера Арнона Мильчина, суммарную стоимость которых следствие оценило почти в 300 тысяч долларов. Следствие полагает, что в обмен на подарки Нетаньяху лоббировал личные и деловые интересы олигарха.
В "деле 2000" речь идет о попытках премьер-министра договориться с владельцем одной из крупнейших в стране медиа-групп "Едиот Ахронот" о благосклонном освещении деятельности правительства в обмен на принятие закона, который бы ограничивал возможности ее конкурента – бесплатной ежедневной газеты "Исраэль ха-Йом".
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Авихай МандельблитЮлий ЭдельштейнКнессет ИзраиляБиньямин НетаньяхуИзраильВ мире
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