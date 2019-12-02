Медведев продлил ввоз иномарок без "ЭРА-ГЛОНАСС" на Дальний Восток

ГОРКИ, 2 дек — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о правилах ввоза подержанных праворульных автомобилей на Дальний Восток.
В конце 2018 года глава правительства утвердил временный порядок, согласно которому местные жители в течение года смогут ввозить одну иномарку без установки на нее аппаратуры системы "ЭРА-ГЛОНАСС". Такие правила ввели по просьбе вице-премьера, полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева.
22 ноября 2018, 07:32Кожемяко назвал идею о ввозе в ДФО иномарок без "ЭРА-ГЛОНАСС" справедливой
"Временное часто продолжается дольше, чем, наверное, это надо было бы, но тем не менее, поскольку проблема до сих пор не решена, хочу известить, что я подписал, это уже не временный порядок, а распоряжение правительства", — сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.
При этом он назвал проблему насущной и призвал ее решить.
"Просил бы меня держать в курсе и информировать, что мы все-таки собираемся делать, потому что бесконечно это продлевать, наверное, неправильно", — добавил премьер.
На прошлой неделе Дальневосточное таможенное управление сообщило, что в регионе оформили первые 47 праворульных иномарок без "ЭРА-ГЛОНАСС".
7 августа, 17:19Названы самые популярные праворульные машины в России
Как оформить праворульную машину
Для получения паспорта на автомобиль его владелец должен предоставить в таможню свидетельство о безопасности конструкции иномарки, выдаваемое аккредитованными испытательными лабораториями. Лаборатория вносит в свидетельство информацию об отсутствии в машине устройства вызова экстренных оперативных служб и основание отсутствия этого устройства, в качестве которого указываются реквизиты временного порядка.
Ввезти автомобиль без кнопки "ЭРА-ГЛОНАСС" могут те, кто имеет постоянную регистрацию на Дальнем Востоке или переселяются на постоянное место жительства.