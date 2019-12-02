Медведев продлил ввоз иномарок без "ЭРА-ГЛОНАСС" на Дальний Восток

ГОРКИ, 2 дек — РИА Новости. Премьер-министр Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о правилах ввоза подержанных праворульных автомобилей на Дальний Восток.

В конце 2018 года глава правительства утвердил временный порядок, согласно которому местные жители в течение года смогут ввозить одну иномарку без установки на нее аппаратуры системы "ЭРА-ГЛОНАСС". Такие правила ввели по просьбе вице-премьера, полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева.

"Временное часто продолжается дольше, чем, наверное, это надо было бы, но тем не менее, поскольку проблема до сих пор не решена, хочу известить, что я подписал, это уже не временный порядок, а распоряжение правительства", — сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.

При этом он назвал проблему насущной и призвал ее решить.

"Просил бы меня держать в курсе и информировать, что мы все-таки собираемся делать, потому что бесконечно это продлевать, наверное, неправильно", — добавил премьер.

На прошлой неделе Дальневосточное таможенное управление сообщило, что в регионе оформили первые 47 праворульных иномарок без "ЭРА-ГЛОНАСС".

Как оформить праворульную машину

Для получения паспорта на автомобиль его владелец должен предоставить в таможню свидетельство о безопасности конструкции иномарки, выдаваемое аккредитованными испытательными лабораториями. Лаборатория вносит в свидетельство информацию об отсутствии в машине устройства вызова экстренных оперативных служб и основание отсутствия этого устройства, в качестве которого указываются реквизиты временного порядка.