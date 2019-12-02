Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-02T15:53+0300
https://ria.ru/20191202/1561855062.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155690/64/1556906439_0:21:3072:1749_1036x0_80_0_0_a6613fdbcf4c2229747608f86bbc78ff.jpg
РИА Новости

ЦБ может ограничить долговую нагрузку закредитованных крупных компаний

15:53 02.12.2019
112
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваФлаг на здании Центрального банка РФ
Флаг на здании Центрального банка РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Флаг на здании Центрального банка РФ. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Банк России рассматривает возможность введения регуляторных мер для ограничения долговой нагрузки чрезмерно закредитованных крупных компаний, сказано в "Обзоре финансовой стабильности" ЦБ.
"Высокий уровень долговой нагрузки ряда нефинансовых организаций продолжает оставаться источником системного риска для банковского сектора. На фоне сокращения внешнего долга корпоративного сектора растет задолженность крупнейших компаний перед российскими банками. Это естественный тренд, но при этом концентрация рисков на крупных закредитованных заемщиках может являться источником риска для банковской системы", - отмечает регулятор.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
12:20
В ЦБ оценили вероятность рецессии в мире в 2020 году
"В связи с этим Банк России рассматривает возможность использования макропруденциальных мер для ограничения долговой нагрузки нефинансовых компаний с системно значимым абсолютным уровнем долга, обладающих повышенным уровнем долговых метрик", - говорится в обзоре.
Регулятор сообщает, что обсуждал данный вопрос с кредитными организациями. Банки согласны с тем, что в кредитных портфелях растет концентрация на крупнейших заемщиках, в связи с чем необходимо введение ограничительных мер в отношении чрезмерно закредитованных крупных нефинансовых компаний.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в сентябре 2018 года говорила, что регулятор обсуждает возможность введения показателя долга компании по отношению к доходам в банковском регулировании.
100000
Обсудить 0
Эльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФРоссияЭкономика
Рекомендуем
Здание правительства РФ
Правительство утвердило правила поощрения эффективных губернаторов
Отдыхающие на горнолыжном курорте
Горнолыжный сезон на "Красной поляне" в Сочи откроется в пятницу
Министр внутренних дел Республики Абхазия Гарри Аршба
Министра внутренних дел Абхазии Гарри Аршбу освободили от должности
Московская биржа
Акции "Газпрома" растут на 1,5% после запуска "Силы Сибири"
Сотрудник полиции
В Омске женщина ранила сожителя, переодевшись в "бородача"
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Приангарье ребенок погиб, плеснув бензин в печь
Певица Юта
Певица Юта дала концерт в Дейр-Эз-Зоре для российских военных
Полиция
Житель Нижегородской области подозревается в крупном хищении
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов
Антон Алиханов призвал объединить торги по проектированию и стройке
Уборка снега на взлетно-посадочной полосе аэропорта в США
В США из-за плохой погоды отменили несколько сотен авиарейсов
Полицейские в районе Лондонского моста. 29 ноября 2019
ЧП в Лондоне: очередная трагедия на фоне новой предвыборной кампании
Бывший первый замглавы Росгеологии Руслан Горринг
Дело экс-замглавы Росгеологии Горринга рассмотрят в особом порядке
Инспектор ГИБДД
Министр сельского хозяйства Хакасии пострадал в ДТП под Кемерово
Детский сад
В Томске закрыли детский сад из-за массового заражения детей инфекцией
Электронная сигарета
Госдума рассмотрит проект о приравнивании электронных сигарет к табаку
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:41В Госдуму внесут проекты об обязательных требованиях и госконтроле
18:39Путин подписал закон о "гонорарах успеха" адвоката
18:35Медведев отметил недостатки в работе по реформе надзорной деятельности
18:34Медведев призвал сохранить льготы в рамках "регуляторной гильотины"
18:34В Москве родились четверняшки
18:33Путин подписал закон о продлении полномочий ректоров МГУ и СПбГУ
18:31Обнаруженный в Дижоне шедевр XIV века купил музей Метрополитен
18:29В Белоруссии россиянина осудили на 17 лет колонии за провоз наркотиков
18:28Пакистан вернет России $93,5 миллиона долга по операциям бывшего СССР
18:26Путин разрешил исполняющим обязанности губернатора назначать сенатора
18:22Путин подписал закон о штрафах за отказ от локализации данных россиян
18:22Помпео призвал Евросоюз выйти из ядерной сделки с Ираном
18:22Число погибших из-за ливней на юге Индии возросло до 25 человек
18:21В Алеппо обрушился дом, погибли девять человек
18:14Путин подписал закон о предустановке отечественного ПО на гаджеты
18:14Родители погибших на производстве получат право на страховую выплату
18:09Россия и Сингапур будут развивать инфраструктуру в Африке и Европе
18:07Угрозы взрывов в московских судах и магазинах оказались ложными
18:05Путин подписал закон о показе нацистской символики в учебных целях
18:03Эксперты оценили идею о дискуссии по поводу суррогатного материнства
Лента новостейМолния