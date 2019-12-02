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РИА Новости

В Крыму отвергли предложение об обсуждении статуса полуострова

15:52 02.12.2019
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанк Крымский мост через Керченский пролив
 Крымский мост через Керченский пролив
© РИА Новости / Макс Ветров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости. Создание международных форматов по статусу Крыма, о которых ранее говорил президент Украины Владимир Зеленский, исключено, заявил РИА Новости глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель.
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО
13:48
В Кремле исключили возможность обсуждения статуса Крыма
Ранее Зеленский в интервью изданию Monde заявил, что США могут помочь переговорному процессу по Украине благодаря отношениям с РФ и своему влиянию в Европе. В частности, Зеленский считает, что площадкой для обсуждения вопроса возвращения Крыма могло бы стать создание международного формата с участием Украины, России и США.
"Обсуждение Крыма ни на одной из площадок невозможно по одной простой причине, что Крым – это неотъемлемая часть Российской Федерации, и это стало возможно в результате всенародного референдума. Крымчане сами определили свое будущее, вернувшись на свою историческую родину – в Россию", - сказал Гемпель.
По его словам, предложения о создании каких-либо форматов не более чем политическая манипуляция, которая не носит никакого практического характера.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал невозможным обсуждение темы Крыма с Украиной в любом формате.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Президент Украины Владимир Зеленский
13:10
Эксперт прокомментировал слова Зеленского о Всеукраинском референдуме
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Юрий ГемпельВладимир ЗеленскийКрымРоссияСШАУкраинаВ мире
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