В Крыму отвергли предложение об обсуждении статуса полуострова

"Обсуждение Крыма ни на одной из площадок невозможно по одной простой причине, что Крым – это неотъемлемая часть Российской Федерации, и это стало возможно в результате всенародного референдума. Крымчане сами определили свое будущее, вернувшись на свою историческую родину – в Россию", - сказал Гемпель.

По его словам, предложения о создании каких-либо форматов не более чем политическая манипуляция, которая не носит никакого практического характера.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".