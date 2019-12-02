В Мурманской области проверят данные о нападении стаи собак на ребенка

"Следователи проводят проверку по сообщениям о том, что в городе Полярном стая собак напала на человека. Предварительно, это ребенок, на вид от 10 до 12 лет, больше сведений о том, кто на видео, нет. В медучреждения с характерными травмами (от укусов собак) никто не обращался", - сообщил собеседник агентства.