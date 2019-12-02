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РИА Новости

В Мурманской области проверят данные о нападении стаи собак на ребенка

15:47 02.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации. Архивное фото
МУРМАНСК, 2 дек - РИА Новости. Следователи в Мурманской области проводят проверку по опубликованному в СМИ сообщению о том, что стая собак напала на ребенка, сообщили РИА Новости в региональном СУ СК.
В минувшие выходные в региональных СМИ и соцсетях появилось видео, на котором видно, как стая собак в городе Полярном нападает на человека небольшого роста, предположительно, ребенка.
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"Следователи проводят проверку по сообщениям о том, что в городе Полярном стая собак напала на человека. Предварительно, это ребенок, на вид от 10 до 12 лет, больше сведений о том, кто на видео, нет. В медучреждения с характерными травмами (от укусов собак) никто не обращался", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, следователи выясняют, кто изображен на видео, разыскивают свидетелей произошедшего. Кроме того в администрации ЗАТО Александровск Мурманской области будут получены сведения об организации работы по отлову бродячих животных.
Процессуальное решение следствием будет принято после установления всех обстоятельств произошедшего, добавили в ведомстве.
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