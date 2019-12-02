Голикова рассказала Медведеву о состоянии пострадавших в Забайкалье

"Мы организовали посредством учреждений, которые находятся в ведении Минздрава, телемедицинские консультации, в основном это институт Бурденко. Если будет необходимость через какое то время, если ситуация стабилизируется со здоровьем, госпитализировать их сюда, госпитализируем. Такое предложение я губернатору отправила. Но пока они, к сожалению, в таком состоянии, когда они нетранспортабельны", - доложила Голикова премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву на совещании с вице-премьерами.

Она отметила, что 21 пострадавший находится в медучреждениях, из них 7-10 человек в тяжелом состоянии.

"Колеблется (состояние - ред.) всегда, потому что двое в нестабильно тяжелом состоянии. Остальные - в удовлетворительном, средней тяжести. Все, что касается лекарств и медицинских изделий, запасов крови - они имеются, они всем обеспечены", - добавила Голикова.

Она отметила, что регион окажет помощь погибшим и пострадавшим - миллион рублей получат семьи погибших, 400 тысяч - люди с тяжёлыми и средними травмами, 200 тысяч - с легкими.

"Сейчас работа продолжается, вместе с силами и средствами края подключились не только министерство здравоохранения, но и Федеральная служба по труду и занятости, Пенсионный фонд, Фонд социального страхования для того, чтобы по всем линиям, по всем полномочиям, которые предоставлены этим службам, оказывать всю необходимую помощь. Мы это держим на контроле", - сказала вице-премьер.