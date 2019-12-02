Дело экс-замглавы Росгеологии Горринга рассмотрят в особом порядке

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Дело бывшего первого заместителя директора Росгеологии Дело бывшего первого заместителя директора Росгеологии Руслана Горринга , обвиняемого в мошенничестве, будет рассмотрено в особом порядке, процесс от прессы не закроют, передает корреспондент РИА Новости из зала 235-й гарнизонного военного суда.

Сторона защиты настаивала, что в материалах дела имеются материалы, содержащие переговоры между Горрингом и другими лицами, которые могут быть оглашены только с согласия действующих лиц. Прокурор был против закрытия всего процесса, просил ограничиться исследованием материалов в отсутствие прессы.

"Мы бы просили суд провести судебное заседание в закрытом режиме, учитывая особый порядок. Будут исследовать данные его личности, которые будут иметь существенное значение при вынесении приговора", - заявил адвокат Николай Казанцев.

Судья удовлетворил ходатайство, но процесс будет закрыт лишь частично. "Ходатайство удовлетворить частично, представители средств массовой информации могут присутствовать, но не могут вести аудио- и видеозапись", - сказал судья.

По данным следствия, Руслан Ганижев (Горринг), являясь доверенным лицом председателя Ленинского районного совета депутатов Александра Газейкина, получил от предпринимателя более 19 миллионов рублей за беспрепятственное ведение бизнеса в Ленинском районе Подмосковья. Отмечается, что деньги переводили частями на счета фирм-однодневок с июня 2009 по сентябрь 2010 года. После того, как предприниматель перестал платить за покровительство, действуя в том числе и от имени Газейкина, в ходе личных встреч потребовал 5 миллионов рублей.

В середине февраля 2011 года Горринг получил от предпринимателя требуемую сумму, которую в дальнейшем он должен был передать Газейкину, но был задержан. Изначально он был отправлен под подписку о невыезде, однако после избрания меры пресечения скрылся от следствия и был объявлен в розыск. Позже Ганижев изменил фамилию и отчество, однако это не уберегло его от задержания в столичном аэропорту в 2019 году.