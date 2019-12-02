ЕР потребовала проверить обеспечение тяжелобольных лекарствами

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. "Единая Россия" требует от Минздрава и Генпрокуратуры РФ разобраться с обеспечением необходимыми лекарствами тяжелобольных пациентов, в том числе с диагнозом муковисцидоз, сообщил депутат Госдумы от ЕР Михаил Старшинов.
Муковисцидоз - одно из самых распространенных наследственных заболеваний, при котором нарушается работа поджелудочной железы и легких. Ранее в ряде СМИ появилась информация, что в России перестали закупать оригинальные лекарства от муковисцидоза. Министр здравоохранения Вероника Скворцова поручила Росздравнадзору провести проверку обеспечения пациентов необходимыми лекарствами.
"В связи с многочисленными сообщениями в СМИ и обращениями граждан об отсутствии эффективных лекарств, необходимых больным муковисцидозом, а также появлением информации о фактах отказа в фиксации побочных явлений у пациентов при использовании отечественных дженериков, мной направлены запросы в министерство здравоохранения и генеральную прокуратуру", - цитирует пресс-служба ЕР Старшинова.
Он уточнил, что ЕР требует от Минздрава "в кратчайшие сроки" определить "механизмы разрешения сложившейся ситуации", а от генпрокуратуры - дать "правовую оценку отказу медицинских учреждений от приобретения оригинальных препаратов".