ЕР потребовала проверить обеспечение тяжелобольных лекарствами

"В связи с многочисленными сообщениями в СМИ и обращениями граждан об отсутствии эффективных лекарств, необходимых больным муковисцидозом, а также появлением информации о фактах отказа в фиксации побочных явлений у пациентов при использовании отечественных дженериков, мной направлены запросы в министерство здравоохранения и генеральную прокуратуру", - цитирует пресс-служба ЕР Старшинова.