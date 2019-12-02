Аэропорт "Домодедово" проверяют после анонимной угрозы "минирования"

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Правоохранители начали проверку в здании аэропорта "Домодедово" после анонимного сообщения о "минировании", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб Московской области.
"Проходит проверка аэровокзального комплекса "Домодедово", - сказал собеседник агентства.
На прошлой неделе волна "минирований" прокатилась по московским судам, все сообщения оказались ложными. Электронные письма с угрозами продолжали поступать и в понедельник: проверяют ГУМ, ЦУМ и 8 районных судов в Москве.