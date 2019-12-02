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РИА Новости

Аэропорт "Домодедово" проверяют после анонимной угрозы "минирования"

15:33 02.12.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАэропорт "Домодедово"
Аэропорт Домодедово
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Аэропорт "Домодедово". Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Правоохранители начали проверку в здании аэропорта "Домодедово" после анонимного сообщения о "минировании", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб Московской области.
"Проходит проверка аэровокзального комплекса "Домодедово", - сказал собеседник агентства.
На прошлой неделе волна "минирований" прокатилась по московским судам, все сообщения оказались ложными. Электронные письма с угрозами продолжали поступать и в понедельник: проверяют ГУМ, ЦУМ и 8 районных судов в Москве.
Задержание
31 октября, 21:28
Мужчину, сообщившего о "минировании" самолета, задержали в Екатеринбурге
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Домодедово (аэропорт)Происшествия
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