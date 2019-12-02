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РИА Новости

Венгрия готова начать обсуждение с "Газпромом" нового договора по газу

15:33 02.12.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСтенд компании "Газпром"
Стенд компании Газпром
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Стенд компании "Газпром" . Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Венгрия готова начать переговоры с "Газпромом" о новом долгосрочном соглашении о поставках газа, сообщил министр внешнеэкономических связей и иностранных дел страны Петер Сийярто по итогам встречи с представителями российского газового холдинга.
"В наших лучших интересах обеспечить долгосрочное, предсказуемое и надежное сотрудничество с "Газпромом" по долгосрочным и надежным поставкам газа в Венгрию. И вместе с руководством "Газпрома" мы готовы начать переговоры другого долгосрочного соглашения по поставкам газа", - цитирует слова Сийярто венгерское агентство MTI.
Офис ОАО Газпром
30 октября, 22:28
Экспорт российского газа в Венгрию за девять месяцев вырос на 22%
Согласно информации на сайте "Газпром экспорта", в настоящее время между компанией и венгерской Panrusgaz действуют два контракта до конца 2019 года и два - до конца 2021 года. В рамках этих контрактов экспорт природного газа осуществляется по двум направлениям - через пункты "Берегово" на украинско-венгерской границе и "Баумгартен" на словацко-австрийской.
Ранее "Газпром" сообщал, что экспорт газа компании в Венгрию по итогам первых трёх кварталов года составил 9,3 миллиарда кубических метров, превысив общий объем поставок за 2018 год на 22%.
Президент Молдавии Игорь Додон
12:30
Совбез Молдавии обсудит поставки газа и ряд громких дел, заявил Додон
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Петер СийяртоГазпромВенгрияВ мире
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