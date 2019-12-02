Венгрия готова начать обсуждение с "Газпромом" нового договора по газу

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Венгрия готова начать переговоры с "Газпромом" о новом долгосрочном соглашении о поставках газа, сообщил министр внешнеэкономических связей и иностранных дел страны Петер Сийярто по итогам встречи с представителями российского газового холдинга.
"В наших лучших интересах обеспечить долгосрочное, предсказуемое и надежное сотрудничество с "Газпромом" по долгосрочным и надежным поставкам газа в Венгрию. И вместе с руководством "Газпрома" мы готовы начать переговоры другого долгосрочного соглашения по поставкам газа", - цитирует слова Сийярто венгерское агентство MTI.
30 октября, 22:28Экспорт российского газа в Венгрию за девять месяцев вырос на 22%
Согласно информации на сайте "Газпром экспорта", в настоящее время между компанией и венгерской Panrusgaz действуют два контракта до конца 2019 года и два - до конца 2021 года. В рамках этих контрактов экспорт природного газа осуществляется по двум направлениям - через пункты "Берегово" на украинско-венгерской границе и "Баумгартен" на словацко-австрийской.
Ранее "Газпром" сообщал, что экспорт газа компании в Венгрию по итогам первых трёх кварталов года составил 9,3 миллиарда кубических метров, превысив общий объем поставок за 2018 год на 22%.