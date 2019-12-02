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РИА Новости

В Омске женщина ранила сожителя, переодевшись в "бородача"

15:33 02.12.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции . Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 2 дек – РИА Новости. Полицейские в Омске возбудили уголовное дело в отношении 25-летней местной жительницы, ранившей ножом своего сожителя, который пытался отвести подозрения от подруги, рассказав историю о напавшем на него бородаче, сообщает в понедельник УМВД по Омской области.
В управлении пояснили, что из больницы в городской отдел полиции №4 поступило сообщение о том, что за медицинской помощью с колото-резаными ранами спины к врачам обратился 27-летний житель Ленинского округа. В госпитализации мужчина не нуждался, поэтому оперативники приехали к нему домой для выяснения обстоятельств.
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"Со слов потерпевшего стало известно, что телесные повреждения он получил от неизвестного по пути в магазин. Тот якобы попросил денег, но, получив отказ, несколько раз ударил его ножом. Дома потерпевшему стало плохо, и он вызвал врачей. Из характерных примет нападавшего омич отметил бороду, заплетенную в косичку", - говорится в сообщении.
Просмотрев записи видеокамер, полицейские выяснили, что на месте совершения предполагаемого преступления никого не было. Как оказалось, омич придумал историю с попыткой ограбления, чтобы отвести подозрения от своей 25-летней сожительницы, которая ранила его ножом после вспыхнувшей ссоры.
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"В отношении омички в настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет", - сообщили в полиции.
Женщина полностью призналась в содеянном и попросила "не сажать ее в тюрьму, так как она очень сильно любит Ваню", добавили в УМВД.
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ОмскРоссияПроисшествия
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