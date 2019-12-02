В Омске женщина ранила сожителя, переодевшись в "бородача"

НОВОСИБИРСК, 2 дек – РИА Новости. Полицейские в Полицейские в Омске возбудили уголовное дело в отношении 25-летней местной жительницы, ранившей ножом своего сожителя, который пытался отвести подозрения от подруги, рассказав историю о напавшем на него бородаче, сообщает в понедельник УМВД по Омской области

В управлении пояснили, что из больницы в городской отдел полиции №4 поступило сообщение о том, что за медицинской помощью с колото-резаными ранами спины к врачам обратился 27-летний житель Ленинского округа. В госпитализации мужчина не нуждался, поэтому оперативники приехали к нему домой для выяснения обстоятельств.

"Со слов потерпевшего стало известно, что телесные повреждения он получил от неизвестного по пути в магазин. Тот якобы попросил денег, но, получив отказ, несколько раз ударил его ножом. Дома потерпевшему стало плохо, и он вызвал врачей. Из характерных примет нападавшего омич отметил бороду, заплетенную в косичку", - говорится в сообщении.

Просмотрев записи видеокамер, полицейские выяснили, что на месте совершения предполагаемого преступления никого не было. Как оказалось, омич придумал историю с попыткой ограбления, чтобы отвести подозрения от своей 25-летней сожительницы, которая ранила его ножом после вспыхнувшей ссоры.

"В отношении омички в настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет", - сообщили в полиции.