Новым врачам в больнице Новочеркасска могут выплатить подъемные

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 дек – РИА Новости. Администрация Администрация Новочеркасска Ростовской области рассматривает возможность выплатить по 1 миллиону рублей новым врачам городской инфекционной больницы, где был приостановлен прием пациентов из-за увольнения специалистов, сообщает правительство региона.

Как ранее сообщала администрация Новочеркасска, в конце ноября из стационара "Специализированной инфекционной больницы" уволились три врача, в том числе двое возрастом старше 70 лет, а также завотделением. В связи с этим прием новых пациентов в больнице был приостановлен. Теперь их перенаправляют в Аксай и Ростов-на-Дону.

"В настоящее время администрация Новочеркасска проводит работу по привлечению врачей-инфекционистов с возможностью предоставления служебного жилья. Прорабатывается вопрос по единовременной выплате пришедшим специалистам из средств местного бюджета в размере одного миллиона рублей", - говорится в информации.