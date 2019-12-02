Гурцкая оценила идею о дискуссии по поводу суррогатного материнства

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Общественная дискуссия по поводу суррогатного материнства должна вестись под эгидой церкви, сообщила РИА Новости председатель Комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства Общественная дискуссия по поводу суррогатного материнства должна вестись под эгидой церкви, сообщила РИА Новости председатель Комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая

Журналист, автор и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев заявил, что Русская православная церковь могла бы изменить свою позицию относительно суррогатного материнства через религиозно-светские дискуссии. При этом он считает важным, чтобы в этой сфере была бы определена с участием РПЦ моральная норма, поскольку, на его взгляд, это естественно в связи с развитием культуры цивилизации и появлением новых нравственных вызовов.

"Тема крайне щепетильная. С одной стороны, есть семейные пары, для которых - это единственный вариант стать родителями, с другой стороны, ребенок не может быть средством зарабатывания денег", - рассказала Гурцкая РИА Новости, комментируя предложение Киселева.

Однако член ОП РФ выразила беспокойство о самих суррогатных матерях.

"Что будет с женщиной, которая выносила дитя? Как она будет жить дальше? А если рождается ребенок с проблемами физического или ментального характера? Поэтому, конечно, требуется серьезное обсуждение вопроса. Потому что такая проблема у нас есть, и просто игнорировать ее нельзя. Я поддерживаю предложение Дмитрия Константиновича Киселева, чтобы общественная дискуссия прошла под эгидой церкви как самого авторитетного института нашей страны", - добавила Гурцкая.

Ранее 44-летняя Яна Рудковская в интервью журналу "Hello!" сообщила, что она вместе со своим мужем фигуристом Евгением Плющенко хочет воспользоваться услугами суррогатной матери. Пара уже нашла подходящую женщину, которую они готовы на время поселить у себя дома. Отмечается, что такому решению предшествовало несколько неудачных попыток Рудковской забеременеть с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).