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Религия и мировоззрение
2019-12-02T15:27+0300
https://ria.ru/20191202/1561854202.html
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РИА Новости

Гурцкая оценила идею о дискуссии по поводу суррогатного материнства

15:27 02.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПевица Диана Гурцкая
Певица Диана Гурцкая
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Певица Диана Гурцкая. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Общественная дискуссия по поводу суррогатного материнства должна вестись под эгидой церкви, сообщила РИА Новости председатель Комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая.
Журналист, автор и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев заявил, что Русская православная церковь могла бы изменить свою позицию относительно суррогатного материнства через религиозно-светские дискуссии. При этом он считает важным, чтобы в этой сфере была бы определена с участием РПЦ моральная норма, поскольку, на его взгляд, это естественно в связи с развитием культуры цивилизации и появлением новых нравственных вызовов.
"Тема крайне щепетильная. С одной стороны, есть семейные пары, для которых - это единственный вариант стать родителями, с другой стороны, ребенок не может быть средством зарабатывания денег", - рассказала Гурцкая РИА Новости, комментируя предложение Киселева.
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Однако член ОП РФ выразила беспокойство о самих суррогатных матерях.
"Что будет с женщиной, которая выносила дитя? Как она будет жить дальше? А если рождается ребенок с проблемами физического или ментального характера? Поэтому, конечно, требуется серьезное обсуждение вопроса. Потому что такая проблема у нас есть, и просто игнорировать ее нельзя. Я поддерживаю предложение Дмитрия Константиновича Киселева, чтобы общественная дискуссия прошла под эгидой церкви как самого авторитетного института нашей страны", - добавила Гурцкая.
Ранее 44-летняя Яна Рудковская в интервью журналу "Hello!" сообщила, что она вместе со своим мужем фигуристом Евгением Плющенко хочет воспользоваться услугами суррогатной матери. Пара уже нашла подходящую женщину, которую они готовы на время поселить у себя дома. Отмечается, что такому решению предшествовало несколько неудачных попыток Рудковской забеременеть с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).
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Религия и мировоззрениеЯна РудковскаяРусская православная церковьДмитрий КиселевДиана ГурцкаяМоскваРоссияОбщество
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