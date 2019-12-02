Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-02T15:24+0300
https://ria.ru/20191202/1561854030.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156185/16/1561851610_0:69:3050:1785_1036x0_80_0_0_1c19143ab0dea7cf1f9df9556127bfa1.jpg
РИА Новости

Путин одобрил бюджеты ФСС и ФОМС на 2020-2022 годы

15:24 02.12.2019
130
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральные законы о бюджетах Фонда соцстрахования (ФСС) и Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2020-2022 годы, соответствующие документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, доходы бюджета ФСС на 2020 год утверждены в объеме 811,6 миллиарда рублей, в 2021 и 2022 годах эти суммы составят 821,1 миллиарда рублей и 936,5 миллиарда рублей соответственно.
Расходы фонда в 2020 году составят 788,1 миллиарда рублей, в том числе на обязательное соцстрахование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством – 618,7 миллиарда рублей, от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний – 108,7 миллиарда рублей. В 2021 году общие расходы составят 831,4 миллиарда рублей, в 2022 году – 873,96 миллиарда рублей.
Таким образом, бюджет ФСС сформирован с профицитом в 2020 году в сумме 23,5 миллиарда рублей, в 2022 году – 62,5 миллиарда рублей и с дефицитом в 2021 году в объеме 10,3 миллиарда рублей.
Оздоровительная гимнастика на пляже
11 октября, 16:29
ФСС закупит путевки в санатории для льготников на 5,5 миллиарда рублей
Бюджет ФОМС сформирован на все три года с дефицитом: 1,4 миллиарда рублей - в 2020 году, 4,9 миллиарда рублей - в 2021 году, 6,9 миллиарда рублей – в 2022 году. Сбалансированность бюджета ФОМС будет достигнута за счет переходящих остатков средств на конец соответствующего финансового года.
Доходы ФОМС на 2020 год утверждены в сумме 2,367 триллиона рублей, на 2021 год – 2,511 триллиона, на 2022 год – 2,646 триллиона рублей, расходы - 2,369 триллиона рублей, 2,516 триллиона, на 2022 год – 2,653 триллиона рублей соответственно. В составе бюджета ФОМС планируется формирование нормированного страхового запаса на 2020 год в сумме 21,1 миллиарда рублей, на 2021 год – 29,7 миллиарда рублей, на 2022 год - 38,3 миллиарда рублей.
Гознак начал выпуск электронных страховых полисов ОМС с российскими чипами
10:45Обязательное медицинское страхование
ФОМС выступает за тесное взаимодействие с пациентскими сообществами
300001
Обсудить 0
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФФонд социального страхования РФВладимир ПутинРоссияЭкономика
Рекомендуем
Афганские полицейские
В Афганистане обнаружили автомобиль со 140 килограммами взрывчатки
Инспектор ГИБДД
Еще пять человек погибли во втором ДТП на востоке Красноярского края
Здание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве
Минфин опубликовал проект закона об инвестировании средств ФНБ
Пассажирский автобус, упавший с моста в Забайкальском крае
Генсек СЕ выразила соболезнования в связи с ДТП в Забайкалье
Климатическая конференция COP25 в Мадриде
Лидеры ЕС призвали распространить "зеленую сделку" на мировой уровень
Очки и документы
Кредиты, долги, лекарства и вода: что изменится c 1 декабря
Автомобиль полиции в Киеве
В Госбюро расследований Украины рассказали о статусе Маруси Зверобой
Вид с борта вертолета на реку Дон и город Ростов-на-Дону
В "Волжском пароходстве" рассказали об инциденте с судами на Дону
Ночной Омск
Омская область устранила недостатки при переселении из аварийных домов
Певица Элли Голдин выступает в перерыве матча NFL между командами Buffalo Bills и Dallas Cowboys
Певица в шляпе-абажуре рассмешила пользователей в Сети
Суррогатное материнство
Эксперты оценили идею о дискуссии по поводу суррогатного материнства
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов
Калининградской области удалось восстановить сокращенные субсидии
Мы все умрём. Лечение рака с помощью редактирования генов
Мы все умрём. Лечение рака с помощью редактирования генов
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Сотрудники центрального аппарата МВД выехали в Забайкалье
Верховный суд
ВС рассмотрит жалобу на приговор осужденной многодетной матери Бегун
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:43Депутат Рады обратился в СБУ из-за слов Володина о распаде Украины
18:41В Госдуму внесут проекты об обязательных требованиях и госконтроле
18:39Путин подписал закон о "гонорарах успеха" адвоката
18:35Медведев отметил недостатки в работе по реформе надзорной деятельности
18:34Медведев призвал сохранить льготы в рамках "регуляторной гильотины"
18:34В Москве родились четверняшки
18:33Путин подписал закон о продлении полномочий ректоров МГУ и СПбГУ
18:31Обнаруженный в Дижоне шедевр XIV века купил музей Метрополитен
18:29В Белоруссии россиянина осудили на 17 лет колонии за провоз наркотиков
18:28Пакистан вернет России $93,5 миллиона долга по операциям бывшего СССР
18:26Путин разрешил исполняющим обязанности губернатора назначать сенатора
18:22Путин подписал закон о штрафах за отказ от локализации данных россиян
18:22Помпео призвал Евросоюз выйти из ядерной сделки с Ираном
18:22Число погибших из-за ливней на юге Индии возросло до 25 человек
18:21В Алеппо обрушился дом, погибли девять человек
18:14Путин подписал закон о предустановке отечественного ПО на гаджеты
18:14Родители погибших на производстве получат право на страховую выплату
18:09Россия и Сингапур будут развивать инфраструктуру в Африке и Европе
18:07Угрозы взрывов в московских судах и магазинах оказались ложными
18:05Путин подписал закон о показе нацистской символики в учебных целях
Лента новостейМолния