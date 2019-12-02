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РИА Новости

Италия выдворила двоих иностранцев из соображений госбезопасности

15:20 02.12.2019
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© РИА Новости / Русалина ДмитриеваИтальянская полиция
Итальянская полиция
© РИА Новости / Русалина Дмитриева
Итальянская полиция. Архивное фото
РИМ, 2 дек - РИА Новости, Александр Логунов. Итальянские власти выдворили с территории страны двоих приверженцев радикального ислама, сообщает в понедельник МВД Италии.
Первым из них стал 24-летний гражданин Марокко, активно размещавший публикации в социальных сетях. Ряд видеороликов, размещенных их в Facebook, были удалены администрацией сети, поскольку в них содержался открытый призыв отправиться в Сирию для боев на стороне джихадистов. Согласно расследованию, житель Турина был связан с неким соотечественником, осужденным в Италии за пропаганду и участие в террористической организации.
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Выдворению подвергся и 19-летний уроженец Бангладеш, занимавшийся преподаванием религии в исламском центре города Падуя. В ноябре его поместили под подписку о невыезде по подозрению в злоупотреблении властью и жестоком обращении с несовершеннолетними.
"Задокументировано, как вместе с другим имамом, своим соотечественником (арестованным по тем же обвинениям), избивал, унижал и угрожал детям, посещавшим его курсы ислама", - говорится в сообщении МВД.
Всего с начала этого года власти Италии выслали с территории страны 91 иностранного гражданина, их посчитали представлявшими угрозу национальной безопасности. Всего с начала 2015 года с территории Италии выдворены 454 человека.
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