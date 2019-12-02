В Киеве задержали подозреваемых в убийстве сына депутата

"Полицейские задержали подозреваемых в убийстве ребенка. Сейчас с ними общаются оперативники и следователи. Проводятся неотложные следственные действия", — говорится в сообщении.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что по подозрению в убийстве ребенка задержали двух человек. "Конечно, целью убийц был не невинный ребенок, а его отец - Вячеслав Соболев", — написал он на своей странице в Facebook в понедельник.