В Киеве задержали подозреваемых в убийстве сына депутата

В воскресенье в центре Киева обстреляли автомобиль, в результате погиб ребенок. По данным Телевизионной службы новостей, автомобиль принадлежал депутату Киевского областного совета Вячеславу Соболеву. Полиция завела уголовное дело по статье "умышленное убийство".
"Полицейские задержали подозреваемых в убийстве ребенка. Сейчас с ними общаются оперативники и следователи. Проводятся неотложные следственные действия", — говорится в сообщении.
Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что по подозрению в убийстве ребенка задержали двух человек. "Конечно, целью убийц был не невинный ребенок, а его отец - Вячеслав Соболев", — написал он на своей странице в Facebook в понедельник.
Геращенко также отметил, что полицейские допросили десятки свидетелей, получили видеозаписи с камер видеонаблюдения, провели осмотры расположенных рядом домов. Он добавил, что полиция устанавливает организаторов и заказчиков преступления.