У американки с симптомами гриппа нашли пять опухолей мозга

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Двадцатилетняя американка Двадцатилетняя американка Маккенна Картер на протяжении месяца мучилась от головных болей и других признаков гриппа, пока у нее не нашли пять опухолей головного мозга. Об этом сообщает Daily Mail

В 2017 году врачи удалили на спине девушки родинку. Они были уверены, что предотвратили распространение онкологии на ранней стадии. Но уже через год Маккенна стала испытывать сильные головные боли и характерные для гриппа симптомы. Болезнь не поддавалась лечению несколько недель, и девушка решила обратиться к врачам.

Обследование выявило пять опухолей в мозге Маккенны. Болезнь была уже на четвертой стадии. Кроме того, оказалось, что новообразования появились в ее печени, легких и костях.

Лучевая терапия не дала результатов, опухоли оказались не восприимчивы к ней. В декабре прошлого года прошла первая операция по удалению новообразований в мозге, в феврале удалили опухоль, сдавливавшую зрительный нерв. Весной выяснилось, что болезнь по-прежнему прогрессировала. Врачи посоветовали пациентке готовиться к худшему.

"Это может прозвучать странно, но я, несмотря на диагноз, никогда не задумывалась, насколько хрупка моя жизнь", — призналась Маккенна.