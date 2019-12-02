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РИА Новости

У американки с симптомами гриппа нашли пять опухолей мозга

15:16 02.12.2019 (обновлено: 15:57 02.12.2019)
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© Фото : страница McKennah Carter в InstagramМакКенна Картер
МакКенна Картер
© Фото : страница McKennah Carter в Instagram
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Двадцатилетняя американка Маккенна Картер на протяжении месяца мучилась от головных болей и других признаков гриппа, пока у нее не нашли пять опухолей головного мозга. Об этом сообщает Daily Mail.
В 2017 году врачи удалили на спине девушки родинку. Они были уверены, что предотвратили распространение онкологии на ранней стадии. Но уже через год Маккенна стала испытывать сильные головные боли и характерные для гриппа симптомы. Болезнь не поддавалась лечению несколько недель, и девушка решила обратиться к врачам.
Обследование выявило пять опухолей в мозге Маккенны. Болезнь была уже на четвертой стадии. Кроме того, оказалось, что новообразования появились в ее печени, легких и костях.
© Фото : страница McKennah Carter в InstagramМаккенна Картер
МакКенна Картер
© Фото : страница McKennah Carter в Instagram
Маккенна Картер
Лучевая терапия не дала результатов, опухоли оказались не восприимчивы к ней. В декабре прошлого года прошла первая операция по удалению новообразований в мозге, в феврале удалили опухоль, сдавливавшую зрительный нерв. Весной выяснилось, что болезнь по-прежнему прогрессировала. Врачи посоветовали пациентке готовиться к худшему.
"Это может прозвучать странно, но я, несмотря на диагноз, никогда не задумывалась, насколько хрупка моя жизнь", — призналась Маккенна.
В октябре врачи начали экспериментальную терапию с помощью опухоль-инфильтрирующих лимфоцитов. Девушку пытаются лечить собственными иммунными клетками.
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МакКенна КартерЗдоровьеСШАВ мире
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