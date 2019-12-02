Федерация еврейских общин осудила кампанию по дискредитации Бороды

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Федерация еврейских общин России (ФЕОР) связывает развернувшуюся в интернете "кампанию по дискредитации" президента ФЕОР Александра Бороды, разведшегося со своей супругой, с попытками "ослабить влияние еврейской общины страны" и призывает уважать неприкосновенность частной жизни, говорится в заявлении федерации.

"В последнее время в интернете развернулась кампания по дискредитации президента ФЕОР Александра Моисеевича Бороды. На грубые фальсификации, подтасовки и передергивания, возможно, и не стоило бы обращать внимания, если бы молчание не расценивалось как знак признания достоверности компрометирующей информации", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой ФЕОР.

В организации уточнили, что несколько месяцев назад Борода расстался со своей супругой и затем провел процедуру гета, развода по иудейскому праву. Отмечается, что это было "тяжелое решение для всех членов его семьи".

"Мы призываем уважать неприкосновенность частной жизни, не усугублять трагедию распада семьи домыслами, сплетнями и клеветой. Господин Борода руководствовался и руководствуется в своих поступках Галахой, иудейским правом, и законодательством Российской Федерации. Кампанию по дискредитации своего президента ФЕОР считает частью усилий по ослаблению влияния еврейской общины страны", - отмечается в заявлении.