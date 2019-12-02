Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2019-12-02T15:28+0300
https://ria.ru/20191202/1561853532.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/150517/70/1505177014_0:9:2786:1576_1036x0_80_0_0_52cfb7cb5a1a4246aa03d3ae5150bf42.jpg
РИА Новости

Федерация еврейских общин осудила кампанию по дискредитации Бороды

15:14 02.12.2019 (обновлено: 15:28 02.12.2019)
268
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГлава Федерации еврейских общин Александр Борода во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 20 сентября 2017
Глава Федерации еврейских общин Александр Борода во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 20 сентября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Федерация еврейских общин России (ФЕОР) связывает развернувшуюся в интернете "кампанию по дискредитации" президента ФЕОР Александра Бороды, разведшегося со своей супругой, с попытками "ослабить влияние еврейской общины страны" и призывает уважать неприкосновенность частной жизни, говорится в заявлении федерации.
"В последнее время в интернете развернулась кампания по дискредитации президента ФЕОР Александра Моисеевича Бороды. На грубые фальсификации, подтасовки и передергивания, возможно, и не стоило бы обращать внимания, если бы молчание не расценивалось как знак признания достоверности компрометирующей информации", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой ФЕОР.
В организации уточнили, что несколько месяцев назад Борода расстался со своей супругой и затем провел процедуру гета, развода по иудейскому праву. Отмечается, что это было "тяжелое решение для всех членов его семьи".
Мужчина показывает традиционную еврейскую кипу на мероприятии Berlin wears kippa в Берлине
12 декабря 2018, 16:08Религия и мировоззрение
ФЕОР: антисемитизм окончательно стал масштабным явлением в Западной Европе
"Мы призываем уважать неприкосновенность частной жизни, не усугублять трагедию распада семьи домыслами, сплетнями и клеветой. Господин Борода руководствовался и руководствуется в своих поступках Галахой, иудейским правом, и законодательством Российской Федерации. Кампанию по дискредитации своего президента ФЕОР считает частью усилий по ослаблению влияния еврейской общины страны", - отмечается в заявлении.
В ФЕОР напомнили, что за 20 лет существования Федерация еврейских общин России под руководством Бороды стала "центральной силой жизни еврейских общин России, беспрецедентного роста образовательных и благотворительных учреждений в РФ, роста авторитета еврейской общины, межнационального и межрелигиозного согласия, цивилизованного диалога общества с государством". "ФЕОР выражает уверенность в продолжении и увеличении объемов этой деятельности", - заключили в федерации.
341002
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеФедерация еврейских общин РоссииАлександр Бородарелигия
Рекомендуем
Исполняющий обязанности министра туризма Ливана Одес Киданян
В Ливане рассказали о возможном запуске прямых рейсов в Россию
Международный инженерный чемпионат CASE-IN
Международный инженерный чемпионат "CASE-IN"
Посетители во время занятий в бассейне
В Чувашии ежегодно планируется обучать плаванию 15 тысяч детей
Финальная часть производства ракеты-носителя Союз-2. Установка кронштейнов в межбаковом отсеке
"Роскосмос" показал кадры финальной сборки ракет "Союз-2"
Здание Министерства юстиции России
Минюст подготовил постановление об отмене актов времен СССР
Вооруженные силы Иракского Курдистана в провинции Киркук в Ираке
В Киркуке прогремели три взрыва, есть пострадавшие
Дед Мороз из Якутии
Дед Мороз и якутский Чысхаан зажгли первую в стране новогоднюю елку
Падение автобуса с моста в Забайкальском крае: кадры с места аварии
При падении автобуса с моста в Забайкалье погибли 15 человек
Карина Парышева, спасшая детей из пожара на Камчатке 15 октября 2018
Спасшую детей камчатскую школьницу наградили грамотой
Сотрудник компании Нафтогаз Украины на одном из предприятий
На Украине рассказали, от чего будут зависеть поставки газа из России
Президент Сирии Башар Асад
Асад обсудил с российской делегацией ситуацию в Идлибе
Кэрол Феннер с дочкой Луной на пресс-конференции, посвященной лечению американской девочки с маской Бэтмена
Краснодарские врачи рассказали о лечении ребенка с "пятном Бэтмена"
Нападение с ножом в центре на торговой улице в центре Гааги. 29 ноября 2019
Полиция в Гааге ищет свидетелей нападения на торговой улице
Писатель Захар Прилепин
Прилепин заявил, что намерен не допустить "майдана"
Президент Украины Владимир Зеленский
Эксперт прокомментировал слова Зеленского о Всеукраинском референдуме
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:43Депутат Рады обратился в СБУ из-за слов Володина о распаде Украины
18:41В Госдуму внесут проекты об обязательных требованиях и госконтроле
18:39Путин подписал закон о "гонорарах успеха" адвоката
18:35Медведев отметил недостатки в работе по реформе надзорной деятельности
18:34Медведев призвал сохранить льготы в рамках "регуляторной гильотины"
18:34В Москве родились четверняшки
18:33Путин подписал закон о продлении полномочий ректоров МГУ и СПбГУ
18:31Обнаруженный в Дижоне шедевр XIV века купил музей Метрополитен
18:29В Белоруссии россиянина осудили на 17 лет колонии за провоз наркотиков
18:28Пакистан вернет России $93,5 миллиона долга по операциям бывшего СССР
18:26Путин разрешил исполняющим обязанности губернатора назначать сенатора
18:22Путин подписал закон о штрафах за отказ от локализации данных россиян
18:22Помпео призвал Евросоюз выйти из ядерной сделки с Ираном
18:22Число погибших из-за ливней на юге Индии возросло до 25 человек
18:21В Алеппо обрушился дом, погибли девять человек
18:14Путин подписал закон о предустановке отечественного ПО на гаджеты
18:14Родители погибших на производстве получат право на страховую выплату
18:09Россия и Сингапур будут развивать инфраструктуру в Африке и Европе
18:07Угрозы взрывов в московских судах и магазинах оказались ложными
18:05Путин подписал закон о показе нацистской символики в учебных целях
Лента новостейМолния