Лукашенко выразил соболезнования Путину в связи с ДТП в Забайкалье

МИНСК, 2 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования российскому коллеге Владимиру Путину в связи с многочисленными жертвами ДТП в Забайкальском крае, сообщила в понедельник пресс-служба белорусского лидера.
Автобус сообщением Чита - Сретенск упал с моста через реку Куэнгу днем 1 декабря. В аварии погибли 19 человек, в том числе водитель, еще 21 пассажир пострадал. Возбуждено уголовное дело.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование президенту России Владимиру Путину в связи с многочисленными жертвами дорожно-транспортного происшествия в Сретенском районе Забайкальского края… Глава государства отметил, что это трагическое известие восприняли в Беларуси с большой скорбью", — говорится в сообщении.
От имени белорусского народа и себя лично Лукашенко выразил глубокие соболезнования всем россиянам, родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления потерпевшим, добавили в пресс-службе.