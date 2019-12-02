Лукашенко выразил соболезнования Путину в связи с ДТП в Забайкалье

"Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование президенту России Владимиру Путину в связи с многочисленными жертвами дорожно-транспортного происшествия в Сретенском районе Забайкальского края… Глава государства отметил, что это трагическое известие восприняли в Беларуси с большой скорбью", — говорится в сообщении.