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РИА Новости

Лукашенко выразил соболезнования Путину в связи с ДТП в Забайкалье

15:11 02.12.2019 (обновлено: 16:29 02.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Алексей Никольский
МИНСК, 2 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования российскому коллеге Владимиру Путину в связи с многочисленными жертвами ДТП в Забайкальском крае, сообщила в понедельник пресс-служба белорусского лидера.
Автобус сообщением Чита - Сретенск упал с моста через реку Куэнгу днем 1 декабря. В аварии погибли 19 человек, в том числе водитель, еще 21 пассажир пострадал. Возбуждено уголовное дело.

"Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование президенту России Владимиру Путину в связи с многочисленными жертвами дорожно-транспортного происшествия в Сретенском районе Забайкальского края… Глава государства отметил, что это трагическое известие восприняли в Беларуси с большой скорбью", — говорится в сообщении.

От имени белорусского народа и себя лично Лукашенко выразил глубокие соболезнования всем россиянам, родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления потерпевшим, добавили в пресс-службе.
Пассажирский автобус, упавший с моста в Забайкальском крае
14:42
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ДТП с пассажирским автобусом в ЗабайкальеАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинЗабайкальский крайВ мире
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