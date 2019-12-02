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РИА Новости

Иордания осудила планы Израиля по созданию нового поселения в Хевроне

15:09 02.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкСтолица Иордании город Амман
Столица Иордании город Амман
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Столица Иордании город Амман. Архивное фото
ЕРЕВАН, 2 дек – РИА Новости. Глава МИД Иордании Айман Сафади назвал в понедельник незаконными планы Израиля по созданию нового еврейского поселения в Хевроне.
Ранее глава минобороны Израиля Нафтали Беннет распорядился начать планирование нового еврейского квартала в городе Хеврон, который поделен между израильтянами и палестинцами и считается одной из самых горячих точек ближневосточного конфликта. Квартал будет построен на месте рынка, закрывшегося в середине 1990-х годов. Отмечается, что за арабским населением будут сохранены права на первые этажи домов.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 4 апреля 2019
4 сентября, 19:24
Нетаньяху заявил, что евреи останутся в Хевроне навсегда
"Правительство Израиля заявило о намерении создать еще одно поселение в Хевроне, что не только незаконно и нарушает международное право, но и является еще одним односторонним шагом, подрывающим все усилия по установлению мира и стабильности" - сказал Сафади в Ереване в ходе совместной пресс-конференции со своим армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном.
По его словам, Иордания всегда выступала с позиций мира и разумности в урегулировании палестино-израильского конфликта и верит в мирный диалог. "Нет альтернативы решению этой проблемы путем создания двух государств, что позволит утвердить независимое палестинское государство в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме", - сказал глава иорданского МИД.
Еврейские поселения на территориях Западного берега реки Иордан, которые в Израиле называют Иудея и Самария, появились после победы Израиля в Шестидневной войне 1967 года. Сейчас на Западном берегу существует порядка 120 крупных и мелких поселений, в которых живут сотни тысяч израильтян.
Поселения не считаются частью Израиля ни с точки зрения международного, ни даже внутреннего законодательства, в отличие от Восточного Иерусалима или Голанских высот. ООН считает эти территории оккупированными, в Израиле все чаще звучат мнения о том, что государство должно распространить свой суверенитет на эти земли.
Госсекретарь США Майк Помпео
18 ноября, 23:23
США признали поселения Израиля на территории Палестины
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Айман ас-СафадиМИД ИорданииХеврон (провинция)ИорданияПалестинаИзраильВ мире
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