Иордания осудила планы Израиля по созданию нового поселения в Хевроне

ЕРЕВАН, 2 дек – РИА Новости. Глава МИД Иордании Глава МИД Иордании Айман Сафади назвал в понедельник незаконными планы Израиля по созданию нового еврейского поселения в Хевроне

Ранее глава минобороны Израиля Нафтали Беннет распорядился начать планирование нового еврейского квартала в городе Хеврон, который поделен между израильтянами и палестинцами и считается одной из самых горячих точек ближневосточного конфликта. Квартал будет построен на месте рынка, закрывшегося в середине 1990-х годов. Отмечается, что за арабским населением будут сохранены права на первые этажи домов.

"Правительство Израиля заявило о намерении создать еще одно поселение в Хевроне, что не только незаконно и нарушает международное право, но и является еще одним односторонним шагом, подрывающим все усилия по установлению мира и стабильности" - сказал Сафади в Ереване в ходе совместной пресс-конференции со своим армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном.

По его словам, Иордания всегда выступала с позиций мира и разумности в урегулировании палестино-израильского конфликта и верит в мирный диалог. "Нет альтернативы решению этой проблемы путем создания двух государств, что позволит утвердить независимое палестинское государство в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме", - сказал глава иорданского МИД.

Еврейские поселения на территориях Западного берега реки Иордан, которые в Израиле называют Иудея и Самария, появились после победы Израиля в Шестидневной войне 1967 года. Сейчас на Западном берегу существует порядка 120 крупных и мелких поселений, в которых живут сотни тысяч израильтян.