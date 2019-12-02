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РИА Новости

Стоимость отдыха в Крыму на новогодние праздники упала на 8,3%

15:08 02.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкНовый год в Крыму
Новый год в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Новый год в Крыму. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости. Стоимость отдыха в Крыму на новогодние праздники по сравнению с прошлым годом упала в среднем на 8,3%, сообщили в министерстве курортов и туризма республики.
"Заметно усилившееся бронирование новогодних туров началось еще с лета, и сейчас курортные регионы показывают увеличение загрузки до 70%, а некоторые крупные курортные комплексы - до 85%. Средняя стоимость отдыха в Крыму на новогодние праздники упала по сравнению с прошлым годом в среднем на 8,3%, а рост числа броней показал повышение на 35%", - говорится в сообщении.
По данным крымского министерства, востребованность полуострова как направления зимнего отдыха не снижается по отношению к лету, это отмечают туроператоры, работающие с Крымом, а также многочисленные сервисы для путешественников.
"Стоит отметить, что глубина бронирования авиабилетов значительно выросла: с 39 дней в прошлом году (за месяц до вылета) до 86 дней (за 2,5 месяца до вылета). Также значительно возросло количество приезжающих на Новый год в Крым с детьми – с 11,1% до 18,7%, что означает рост доверия к Крыму как направлению семейного отдыха", - информируют власти.
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В минкурортов отметили, что росту турпотока способствуют и чартерные программы туроператоров.
"В зимний Крым едут любители активного отдыха и культурно-познавательного туризма. Интерес у туристов вызывают не только оздоровительные туры, но и новые тематические программы операторов, например, винные туры в Крым. Курорты Крыма в зимнем сезоне станут хорошей альтернативой перегруженным туристическим направлениям с точки зрения экскурсионного и оздоровительного отдыха", - отметили в министерстве.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>
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ТуризмСимферопольКрым
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