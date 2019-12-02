Стоимость отдыха в Крыму на новогодние праздники упала на 8,3%

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости. Стоимость отдыха в Стоимость отдыха в Крыму на новогодние праздники по сравнению с прошлым годом упала в среднем на 8,3%, сообщили в министерстве курортов и туризма республики.

"Заметно усилившееся бронирование новогодних туров началось еще с лета, и сейчас курортные регионы показывают увеличение загрузки до 70%, а некоторые крупные курортные комплексы - до 85%. Средняя стоимость отдыха в Крыму на новогодние праздники упала по сравнению с прошлым годом в среднем на 8,3%, а рост числа броней показал повышение на 35%", - говорится в сообщении.

По данным крымского министерства, востребованность полуострова как направления зимнего отдыха не снижается по отношению к лету, это отмечают туроператоры, работающие с Крымом, а также многочисленные сервисы для путешественников.

"Стоит отметить, что глубина бронирования авиабилетов значительно выросла: с 39 дней в прошлом году (за месяц до вылета) до 86 дней (за 2,5 месяца до вылета). Также значительно возросло количество приезжающих на Новый год в Крым с детьми – с 11,1% до 18,7%, что означает рост доверия к Крыму как направлению семейного отдыха", - информируют власти.

В минкурортов отметили, что росту турпотока способствуют и чартерные программы туроператоров.

"В зимний Крым едут любители активного отдыха и культурно-познавательного туризма. Интерес у туристов вызывают не только оздоровительные туры, но и новые тематические программы операторов, например, винные туры в Крым. Курорты Крыма в зимнем сезоне станут хорошей альтернативой перегруженным туристическим направлениям с точки зрения экскурсионного и оздоровительного отдыха", - отметили в министерстве.