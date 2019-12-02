СК опубликовал видео задержания обвиняемого в убийстве сына на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 дек — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал на ютьюб-канале видео с задержанием и допросом мужчины, обвиняемого в убийстве сына в Екатеринбурге.
Сообщение о том, что в лесопарке "Юго-Западный" в Чкаловском районе находится тело девятилетнего мальчика, поступило на линию дежурной части вечером 27 ноября. Выехавшие на место следователи обнаружили тело ребенка, которое было завернуто в простыню и закопано в землю. По информации СМИ, ребенка убили его родители, которые хотели "изгнать из него бесов".
Как подчеркнули в СК, причиной смерти мальчика стала механическая асфиксия от закрытия дыхательных путей. По подозрению в совершении преступления задержали отца ребенка и уроженку Башкортостана 1971 года рождения. Ей предъявили обвинение в пособничестве в убийстве малолетнего. Следствие считает, что оно совершено из личной неприязни.
В первой части видео силовики скручивают мужчину и заводят его в отделение полиции. Во время допроса мужчину просят представиться и спрашивают, куда он собирался уехать, на что задержанный отвечает: "К жене". На вопрос, где находится его второй сын, мужчина заявляет, что у него лишь один ребенок, после чего молчит. В конце видео показаны фотографии, на которых следователи с помощью прибора с ультрафиолетовым излучением осматривают квартиру, где произошло убийство.