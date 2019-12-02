Депутаты Госдумы обсудят проблему преследования в интернете

"Фракция "Единая Россия" согласовала проведение в пятницу, 6 декабря, в 11 часов круглого стола на тему назойливого преследования в сети интернет, в том числе с угрозами убийства и нанесения вреда здоровью. Тема, на мой взгляд, очень злободневная, вы знаете, что я в своих социальных сетях поддержал хештег - акцию #нетпреследованию, там уже огромное количество откликов, ужасных, страшных историй", - заявил депутат журналистам.