Депутаты Госдумы обсудят проблему преследования в интернете

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Фракция "Единая Россия" в пятницу, 6 декабря, проведет в Госдуме круглый стол, где депутаты вместе с экспертами и правоохранительными органами обсудят проблему назойливого преследования в сети, заявил журналистам депутат Госдумы Сергей Боярский.
"Фракция "Единая Россия" согласовала проведение в пятницу, 6 декабря, в 11 часов круглого стола на тему назойливого преследования в сети интернет, в том числе с угрозами убийства и нанесения вреда здоровью. Тема, на мой взгляд, очень злободневная, вы знаете, что я в своих социальных сетях поддержал хештег - акцию #нетпреследованию, там уже огромное количество откликов, ужасных, страшных историй", - заявил депутат журналистам.
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Он отметил, что на сегодняшний день ни для граждан, ни для правоохранительных органов не существует законодательных инструментов и механизмов.
"Мы пригласим к обсуждению экспертов, адвокатов, представителей правоохранительных органов, депутатов Государственной думы и нескольких жертв такого рода преследований, которые расскажут о том, с какими проблемами они столкнулись", - добавил Боярский.