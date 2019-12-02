Дед Мороз рассказал, как правильно встретить 2020 год

"Я думаю, что надо все что можно сделать - сделать в этом уходящем году. Все печали и горести оставить, чтобы встретить новый год с чистой белой душой и начать все с нового листа", – сказал Дед Мороз на пресс-конференции, посвящённой подготовке к новому году.