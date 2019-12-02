Дед Мороз рассказал, как правильно встретить 2020 год

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Главный Дед Мороз страны из Великого Устюга рассказал, как правильно проводить уходящий год и встретить наступающий 2020 год.
"Я думаю, что надо все что можно сделать - сделать в этом уходящем году. Все печали и горести оставить, чтобы встретить новый год с чистой белой душой и начать все с нового листа", – сказал Дед Мороз на пресс-конференции, посвящённой подготовке к новому году.
Отвечая на вопрос, стоит ли сокращать или продлевать новогодние праздники, он отметил, что это зависит от мнения каждого россиянина.
"Тут о вкусах россиян не спорят. Кому-то нравится долго отдыхать, кому-то меньше", – отметил Дед Мороз.
По его словам, для него все праздники хороши.
"У меня круглый год Новый год. Я вам по секрету скажу: я и на работу-то не хожу. Я так живу", – заявил Дед Мороз.
Он также отметил, что 10 лет назад Пенсионный фонд вручил ему удостоверение "Ветеран сказочного труда".