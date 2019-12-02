Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-02T14:57+0300
https://ria.ru/20191202/1561852773.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_788:685:3066:1966_1036x0_80_0_0_b5bfc6a28e98e581c9f1e14fb7b750a3.jpg
РИА Новости

В Приангарье ребенок погиб, плеснув бензин в печь

14:57 02.12.2019
383
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
ИРКУТСК, 2 дек – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Иркутской области после гибели ребенка, который устроил в доме пожар, плеснув бензин в печь, сообщает СУСК РФ по региону.
Тридцатого ноября в селе Илир Братского района в частном жилом доме произошел пожар. На месте возгорания пожарные обнаружили тело мальчика. Еще одному ребенку удалось выбраться из огня через разбитое окно. Следователям СК он пояснил, что вместе со своим другом пришел в дом отца, когда тот уехал в лес заготавливать дрова. Дети решили растопить печь, но им это не удавалось. Тогда сын хозяина дома принес бутылку с бензином и плеснул его на затухающие дрова. Пламя вспыхнуло, перекинулось на бутылку и быстро распространилось по комнате.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), по факту гибели 7-летнего мальчика в результате пожара", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с родителями погибшего мальчика работает психолог МЧС России.
Работа пожарно-спасательного центра
Вчера, 08:15
На Ямале при пожаре в частном доме погибла девочка
0001440
Обсудить 0
СУ СК РФ по Иркутской областиМЧС РФБратский районИркутская областьРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Наручники
Жителя Карелии, убившего 12-летнюю девочку, осудили на 21 год
Встреча членов консорциума Nabucco-West в Софии, Болгария
Как газопровод в обход России стал стратегическим просчетом Запада
Сотрудник полиции
В Омске женщина ранила сожителя, переодевшись в "бородача"
Аннегрет Крамп-Карренбауэр
В Германии угрозу терроризма сравнили с влиянием России на Балканах
Глава секты Ученики Христа Земфира Гайнуллина в зале суда
В Екатеринбурге главу секты арестовали за убийство ребенка
Кадры задержания подозреваемого в убийстве ребенка в Свердловской области
СК опубликовал видео задержания обвиняемого в убийстве сына на Урале
Патруль военной полиции РФ в районе Кобани на сирийско-турецкой границе
Трое российских военных пострадали при взрыве в Сирии
Золотые слитки
Россию обвиняют в том, что из Британии спешно вывозят золото
Момент ДТП с грузовиком в Татарстане попал на видео
Момент ДТП с грузовиком в Татарстане попал на видео
Газораспределительная станция в Львовской области
В Киеве назвали условие отказа от исков к "Газпрому"
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК опроверг данные об убийстве ребенка в ходе ритуала в Екатеринбурге
Статуя Фемиды
В Екатеринбурге члена секты арестовали за убийство сына
Цех завода, входящего в состав ГК Укроборонпром
На Украине заявили о выигрыше у России на мировом рынке вооружений
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Жириновский признался, что пробовал насвай
Пустыня в Австралии
Австралийка выжила, проведя почти две недели в пустыне
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:45В Киевском кафе произошла перестрелка, сообщили СМИ
18:43Депутат Рады обратился в СБУ из-за слов Володина о распаде Украины
18:41В Госдуму внесут проекты об обязательных требованиях и госконтроле
18:39Путин подписал закон о "гонорарах успеха" адвоката
18:35Медведев отметил недостатки в работе по реформе надзорной деятельности
18:34Медведев призвал сохранить льготы в рамках "регуляторной гильотины"
18:34В Москве родились четверняшки
18:33Путин подписал закон о продлении полномочий ректоров МГУ и СПбГУ
18:31Обнаруженный в Дижоне шедевр XIV века купил музей Метрополитен
18:29В Белоруссии россиянина осудили на 17 лет колонии за провоз наркотиков
18:28Пакистан вернет России $93,5 миллиона долга по операциям бывшего СССР
18:26Путин разрешил исполняющим обязанности губернатора назначать сенатора
18:22Путин подписал закон о штрафах за отказ от локализации данных россиян
18:22Помпео призвал Евросоюз выйти из ядерной сделки с Ираном
18:22Число погибших из-за ливней на юге Индии возросло до 25 человек
18:21В Алеппо обрушился дом, погибли девять человек
18:14Путин подписал закон о предустановке отечественного ПО на гаджеты
18:14Родители погибших на производстве получат право на страховую выплату
18:09Россия и Сингапур будут развивать инфраструктуру в Африке и Европе
18:07Угрозы взрывов в московских судах и магазинах оказались ложными
Лента новостейМолния