В Приангарье ребенок погиб, плеснув бензин в печь

Тридцатого ноября в селе Илир Братского района в частном жилом доме произошел пожар. На месте возгорания пожарные обнаружили тело мальчика. Еще одному ребенку удалось выбраться из огня через разбитое окно. Следователям СК он пояснил, что вместе со своим другом пришел в дом отца, когда тот уехал в лес заготавливать дрова. Дети решили растопить печь, но им это не удавалось. Тогда сын хозяина дома принес бутылку с бензином и плеснул его на затухающие дрова. Пламя вспыхнуло, перекинулось на бутылку и быстро распространилось по комнате.