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РИА Новости

Минюст подготовил постановление об отмене актов времен СССР

14:56 02.12.2019 (обновлено: 15:40 02.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Министерства юстиции России
Здание Министерства юстиции России
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание Министерства юстиции России. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Минюст разработал проект постановления об отмене 3709 устаревших нормативно-правовых актов времен СССР. Документ размещен на профильном портале.

"Признать не действующими на территории Российской Федерации акты и отдельные положения актов СССР по перечню согласно приложению <...>. Настоящее постановление вступает в силу с 1 февраля 2020 года", — говорится в нем.

Как следует из пояснительной записки, в список попали лишь те документы, которые не применяются на практике, но числятся "действующими": о мерах борьбы с проказой, об окладном страховании лошадей, о госмонополии на опий, о трудовых кассах взаимопомощи и многие другие.
Он подготовлен с учетом предложений федеральных органов исполнительной власти, объединений профсоюзов, юридических лиц и граждан.
При этом в перечне нет распорядительных, правоустанавливающих актов, а также имеющих историческое и культурное значение или отменяющих действие социальных норм и профессиональные праздники.
Ранее Минюст разработал документ о признании утратившими силу 1295 нормативных актов России и РСФСР и их отдельных положений.
Эти шаги связаны с глобальной реформой контрольно-надзорной деятельности, которая получила неофициальное название "регуляторной гильотины". Она предполагает полный пересмотр предъявляемых к бизнесу обязательных требований и должна заработать с 1 января 2021 года.
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761064778
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РСФСРМинистерство юстиции РФРоссияСССРОбщество
Популярные комментарии
А Конституцию для начала поменять не хотят? В которой четко прописано, что Россия является правопреемником СССР
2 декабря, 14:59
Artur Tsarev
9013016
Это не значит, что советские акты должны оставаться неизменными.
2 декабря, 15:10
Андрей Левицкий
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