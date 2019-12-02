Минюст подготовил постановление об отмене актов времен СССР

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Минюст разработал проект постановления об отмене 3709 устаревших нормативно-правовых актов времен СССР . Документ размещен на профильном портале

"Признать не действующими на территории Российской Федерации акты и отдельные положения актов СССР по перечню согласно приложению <...>. Настоящее постановление вступает в силу с 1 февраля 2020 года", — говорится в нем.

Как следует из пояснительной записки, в список попали лишь те документы, которые не применяются на практике, но числятся "действующими": о мерах борьбы с проказой, об окладном страховании лошадей, о госмонополии на опий, о трудовых кассах взаимопомощи и многие другие.

Он подготовлен с учетом предложений федеральных органов исполнительной власти, объединений профсоюзов, юридических лиц и граждан.

При этом в перечне нет распорядительных, правоустанавливающих актов, а также имеющих историческое и культурное значение или отменяющих действие социальных норм и профессиональные праздники.

Ранее Минюст разработал документ о признании утратившими силу 1295 нормативных актов России и РСФСР и их отдельных положений.