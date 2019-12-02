"Лаборатория Касперского" обнаружила утечку данных клиентов отелей

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. " Лаборатория Касперского " обнаружила утечку данных кредитных карт, хранящихся в информационных системах отелей и полученных от онлайн-турагенств, говорится в сообщении компании.

"Атакованы не менее 20 брендов отелей в Бразилии, Аргентине, Боливии, Чили, Коста-Рике, Франции, Италии, Мексике, Португалии, Испании, Таиланде и Турции", - сообщается в релизе.

Для сбора информации злоумышленники используют троянские программы, которые распространяют через вредоносные вложения. "Письма, имитирующие официальные запросы на групповую бронь от реальных людей из реальных компаний, выглядят весьма убедительно, в них включены копии официальных документов и подробные разъяснения причин, по которым был выбран именно этот отель. Единственное, что выдает подделку, — ошибки в написании домена компании", - отмечается в сообщении.

Мошенники не только сами используют удаленный доступ к зараженным компьютерам, но и продают его на нелегальных форумах. В кампании участвуют несколько кибергруппировок, точно известно как минимум о двух — RevengeHotels и ProCC. Согласно данным сервиса, использовавшегося для сокращения вредоносной ссылки, Bit.ly, которые приводит "Лаборатория Касперского", она распространялась и во многих других странах, кроме перечисленных выше, а "значит, объем похищенных данных может быть значительно больше".

"Независимо от того, останавливаются ли постояльцы в отелях, будучи в командировке или на отдыхе, платят ли за проживание наличными или картой, все равно хотя бы раз будет нужно использовать дебетовую или кредитную карту, чтобы гарантировать бронь номера. Этого будет достаточно для того, чтобы злоумышленники похитили ее данные. Мы советуем владельцам отелей применять надежные защитные решения, чтобы избежать утечек, от которых могут пострадать как клиенты, так и репутация заведения", - приводятся в сообщении слова руководителя исследовательского центра "Лаборатории Касперского" Юрия Наместникова.