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РИА Новости

В Чили в результате падения автобуса в овраг погибли 15 человек

14:52 02.12.2019 (обновлено: 16:28 02.12.2019)
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© 24horasСтоп-кадр видео ДТП в Чили с участием от автобуса, упавшего в овраг
Стоп-кадр видео ДТП в Чили с участием от автобуса, упавшего в овраг
© 24horas
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. По меньшей мере 15 человек погибли и более 20 пострадали в Чили в результате падения автобуса в овраг, сообщает радио BioBioChile со ссылкой на Национальное управление по чрезвычайным ситуациям.
Авария произошла в ночь на понедельник, когда автобус направлялся в столицу страны Сантьяго по магистрали, связывающей город Тальталь и Антофагаста. Двухэтажный автобус перевернулся на опасном участке дороги и упал с высоты 20 метров.
"Это огромный овраг… это очень-очень-очень крутой склон", — заявил мэр Тальталя Серхио Орельяна. Он также добавил, что в этом месте стоят знаки, предупреждающие о необходимости снизить скорость.
Транспортная компания, которой принадлежал автобус, заявила, что транспортное средство соблюдало все законодательные нормы: оно имело разрешение на передвижение, прошло технический досмотр и было застраховано. Обслуживающий персонал соблюдал график рабочего времени и отдыха.
Всего в автобусе находились 50 человек. Пострадавшие были доставлены в больницу.
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