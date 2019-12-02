Осень в Москве стала второй из самых теплых за всю историю наблюдений

"Этот результат позволяет присвоить текущему году звание "Серебряной осени", ведь своим суммарным результатом три осенних месяца превысили среднеклиматическую норму на 2,8 градуса, уступив лишь 1974 году 0,1 градуса", - говорится в сообщении.

"Что касается атмосферных осадков, то последний день месяца стал самым мокрым. За сутки - 7,1 миллиметра, и норму по осадкам месяц не выполнил. Лишь 60% влаги от среднемноголетних значений выпало на город в ноябре", - отмечается в материале.