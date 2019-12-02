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РИА Новости

Осень в Москве стала второй из самых теплых за всю историю наблюдений

14:51 02.12.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновМолодые люди на Красной площади в Москве
Молодые люди на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Московская осень текущего года стала второй из "самых теплых" за всю историю метеонаблюдений, за три месяца температура превысила климатическую норму на 2,8 градуса, сообщается на сайте "Метеоновости" московского Метеобюро.
"Этот результат позволяет присвоить текущему году звание "Серебряной осени", ведь своим суммарным результатом три осенних месяца превысили среднеклиматическую норму на 2,8 градуса, уступив лишь 1974 году 0,1 градуса", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что ноябрь 2019 года стал 15-ым в числе самых теплых месяцев из 140, за весь период фиксированных метеонаблюдений за погодой. Среднемесячная температура превысила норму на 3 значения и составила 1,8 градусов.
"Что касается атмосферных осадков, то последний день месяца стал самым мокрым. За сутки - 7,1 миллиметра, и норму по осадкам месяц не выполнил. Лишь 60% влаги от среднемноголетних значений выпало на город в ноябре", - отмечается в материале.
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