Губернатор Монтаны отказался от участия в президентских выборах в США

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Губернатор американского штата Монтана демократ Стив Баллок отказался от дальнейшего участия в президентской гонке в США.
Баллок выдвинул себя как кандидат для участия в президентских выборах еще в мае.
"Поскольку мы встретили многочисленные препятствия, о которых не подозревали, когда я присоединился к гонке, в настоящий момент стало ясно, что я не смогу пробиться на самый верх на этом переполненном поле. Я покидаю гонку, но остаюсь преисполнен благодарности и оптимизма", - цитирует заявление губернатора газета Washington Post.
Выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года. Действующий глава государства республиканец Дональд Трамп уже объявил о намерении в них участвовать. Предварительные выборы (праймериз) кандидатов от Демократической партии пройдут с февраля по июнь, после чего победитель будет избран на партийном съезде. Именно он и составит конкуренцию Трампу. В большинстве общенациональных опросов Джо Байден - первый, Элизабет Уоррен и Берни Сандерс занимают второе и третье место.