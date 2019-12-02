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РИА Новости

Губернатор Монтаны отказался от участия в президентских выборах в США

14:43 02.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в фотобанк
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Губернатор американского штата Монтана демократ Стив Баллок отказался от дальнейшего участия в президентской гонке в США.
Баллок выдвинул себя как кандидат для участия в президентских выборах еще в мае.
"Поскольку мы встретили многочисленные препятствия, о которых не подозревали, когда я присоединился к гонке, в настоящий момент стало ясно, что я не смогу пробиться на самый верх на этом переполненном поле. Я покидаю гонку, но остаюсь преисполнен благодарности и оптимизма", - цитирует заявление губернатора газета Washington Post.
Выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года. Действующий глава государства республиканец Дональд Трамп уже объявил о намерении в них участвовать. Предварительные выборы (праймериз) кандидатов от Демократической партии пройдут с февраля по июнь, после чего победитель будет избран на партийном съезде. Именно он и составит конкуренцию Трампу. В большинстве общенациональных опросов Джо Байден - первый, Элизабет Уоррен и Берни Сандерс занимают второе и третье место.
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