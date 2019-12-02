Губернатор Монтаны отказался от участия в президентских выборах в США

Баллок выдвинул себя как кандидат для участия в президентских выборах еще в мае.

Выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года. Действующий глава государства республиканец Дональд Трамп уже объявил о намерении в них участвовать. Предварительные выборы (праймериз) кандидатов от Демократической партии пройдут с февраля по июнь, после чего победитель будет избран на партийном съезде. Именно он и составит конкуренцию Трампу. В большинстве общенациональных опросов Джо Байден - первый, Элизабет Уоррен и Берни Сандерс занимают второе и третье место.