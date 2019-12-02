В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Забайкалье

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Угрозы жизни пострадавших в ДТП в Забайкальском крае нет, лечение тяжелых пациентов согласовано во время телемедицинских консультаций с московскими специалистами, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Авария произошла днем 1 декабря на мосту через реку Куэнгу, погибли 19 человек, в том числе водитель и двое малолетних детей. В больницы городов Нерчинска, Сретенска, Шилки и Читы доставили 21 пострадавшего. В краевую клиническую больницу были доставлены 11 пострадавших разной степени тяжести, и одна девочка 12 лет – в краевую детскую клиническую больницу. Пострадавших перевозили бортами санитарной авиации, состояние всех транспортированных пациентов оценивается как средней степени тяжести.
"По результатам телемедицинских консультаций, проведенных главным внештатным анестезиологом – реаниматологом Минздрава России Игорем Молчановым и специалистами НМИЦ им. Бурденко, лечение тяжелых пострадавших согласовано, состояние пациентов продолжает оставаться на контроле. Угрозы жизни пациентов нет", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что в тяжелом состоянии остаются четыре человека, при этом у всех наблюдается положительная динамика.