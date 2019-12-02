Путин подписал закон о расширении прав госинспекторов труда

Подчеркивается, что решение госинспектора труда по указанному вопросу оформляется в виде исполнительного документа согласно требованиям ФЗ "Об исполнительном производстве" и направляется в установленном порядке для исполнения в территориальный орган ФССП.

Топилин также отмечал, что у работодателя будет достаточно времени на самостоятельное устранение нарушений, у должников также будет право обжаловать решение инспектора через суд.