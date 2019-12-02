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РИА Новости

Путин подписал закон о расширении прав госинспекторов труда

14:38 02.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о праве государственных инспекторов труда обращаться в службу судебных приставов из-за непогашенных долгов по зарплате, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Подчеркивается, что решение госинспектора труда по указанному вопросу оформляется в виде исполнительного документа согласно требованиям ФЗ "Об исполнительном производстве" и направляется в установленном порядке для исполнения в территориальный орган ФССП.
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Как ранее пояснял глава Минтруда Максим Топилин, такая мера будет применяться "инспектором труда к работодателю только в случае неисполнения должником в срок ранее выданного предписания". При этом взысканию будет подлежать только не оспариваемая работодателем сумма начисленной, но не выплаченной в срок зарплаты.
Топилин также отмечал, что у работодателя будет достаточно времени на самостоятельное устранение нарушений, у должников также будет право обжаловать решение инспектора через суд.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин также отмечал, что этот закон направлен на защиту трудовых прав граждан от недобросовестных работодателей и позволит людям быстрее получить положенные им выплаты.
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Министерство труда и социальной защиты РФГосдума РФФедеральная служба судебных приставов РФМаксим ТопилинВладимир ПутинОбщество
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