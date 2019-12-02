Путин подписал закон о расширении прав госинспекторов труда

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о праве государственных инспекторов труда обращаться в службу судебных приставов из-за непогашенных долгов по зарплате, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Подчеркивается, что решение госинспектора труда по указанному вопросу оформляется в виде исполнительного документа согласно требованиям ФЗ "Об исполнительном производстве" и направляется в установленном порядке для исполнения в территориальный орган ФССП.
Как ранее пояснял глава Минтруда Максим Топилин, такая мера будет применяться "инспектором труда к работодателю только в случае неисполнения должником в срок ранее выданного предписания". При этом взысканию будет подлежать только не оспариваемая работодателем сумма начисленной, но не выплаченной в срок зарплаты.
Топилин также отмечал, что у работодателя будет достаточно времени на самостоятельное устранение нарушений, у должников также будет право обжаловать решение инспектора через суд.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин также отмечал, что этот закон направлен на защиту трудовых прав граждан от недобросовестных работодателей и позволит людям быстрее получить положенные им выплаты.