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РИА Новости

В Екатеринбурге члена секты арестовали за убийство сына

14:37 02.12.2019 (обновлено: 14:45 02.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 дек – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга в понедельник арестовал до 26 января 2020 года мужчину, обвиняемого в убийстве своего сына, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Сообщение о том, что в лесопарке "Юго-Западный" в Чкаловском районе Екатеринбурга находится тело 9-летнего мальчика, поступило полиции вечером 27 ноября. Выехавшие на место следователи обнаружили тело ребенка, которое было завернуто в простыню и закопано. Как подчеркнули в СК, причиной смерти мальчика стала механическая асфиксия от закрытия дыхательных путей. По подозрению в убийстве ребенка был задержан его отец.
"По 26 января 2020 года арест", – сказала собеседница агентства.
По данным СМИ, убил ребенка его отец, который хотел изгнать бесов, а мать мальчика, гражданка Белоруссии, сбежала на родину. Позже меру пресечения по делу об убийстве мальчика изберут главе секты "Ученики Христа" Земфире Гайнуллиной.
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