В Екатеринбурге члена секты арестовали за убийство сына

"По 26 января 2020 года арест", – сказала собеседница агентства.

По данным СМИ, убил ребенка его отец, который хотел изгнать бесов, а мать мальчика, гражданка Белоруссии, сбежала на родину. Позже меру пресечения по делу об убийстве мальчика изберут главе секты "Ученики Христа" Земфире Гайнуллиной.