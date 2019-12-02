В Екатеринбурге члена секты арестовали за убийство сына

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 дек – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга в понедельник арестовал до 26 января 2020 года мужчину, обвиняемого в убийстве своего сына, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Сообщение о том, что в лесопарке "Юго-Западный" в Чкаловском районе Екатеринбурга находится тело 9-летнего мальчика, поступило полиции вечером 27 ноября. Выехавшие на место следователи обнаружили тело ребенка, которое было завернуто в простыню и закопано. Как подчеркнули в СК, причиной смерти мальчика стала механическая асфиксия от закрытия дыхательных путей. По подозрению в убийстве ребенка был задержан его отец.
"По 26 января 2020 года арест", – сказала собеседница агентства.
По данным СМИ, убил ребенка его отец, который хотел изгнать бесов, а мать мальчика, гражданка Белоруссии, сбежала на родину. Позже меру пресечения по делу об убийстве мальчика изберут главе секты "Ученики Христа" Земфире Гайнуллиной.