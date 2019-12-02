Трое российских военных пострадали при взрыве в Сирии

Патруль военной полиции РФ в районе Кобани на сирийско-турецкой границе

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Трое российских военнослужащих получили травмы и ушибы в результате взрыва самодельной бомбы на пути следования бронированного автомобиля военной полиции в Трое российских военнослужащих получили травмы и ушибы в результате взрыва самодельной бомбы на пути следования бронированного автомобиля военной полиции в Сирии

В Минобороны подчеркнули, что жизни пострадавших ничего не угрожает.

Инцидент произошел в полутора километрах к западу от населенного пункта Коран, район Кобани провинции Алеппо.

Российско-турецкое патрулирование

Документ предусматривает ввод на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской погранслужбы. Они призваны содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, а также проводить совместное патрулирование.

Позже глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил о досрочном отводе курдов из зоны безопасности. Начались разведывательные полеты и разминирование.