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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-02T17:32+0300
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РИА Новости

Трое российских военных пострадали при взрыве в Сирии

14:37 02.12.2019 (обновлено: 17:32 02.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинПатруль военной полиции РФ в районе Кобани на сирийско-турецкой границе
Патруль военной полиции РФ в районе Кобани на сирийско-турецкой границе
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Трое российских военнослужащих получили травмы и ушибы в результате взрыва самодельной бомбы на пути следования бронированного автомобиля военной полиции в Сирии.
В Минобороны подчеркнули, что жизни пострадавших ничего не угрожает.
Инцидент произошел в полутора километрах к западу от населенного пункта Коран, район Кобани провинции Алеппо.

Российско-турецкое патрулирование

Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 22 октября провели шестичасовые переговоры, по итогам которых был подписан меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов.
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Документ предусматривает ввод на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской погранслужбы. Они призваны содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, а также проводить совместное патрулирование.
Позже глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил о досрочном отводе курдов из зоны безопасности. Начались разведывательные полеты и разминирование.
Во время патрулирования военнослужащие передвигаются на российских бронированных автомобилях "Тигр" и "Тайфун".
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Война в СирииАлеппоСирияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Хорошо что все живы!!!
2 декабря, 15:19
Арсений Понфиленко
144157106
Мало похоже террористам было бомбардировок, еще хотят.
2 декабря, 15:15
Рома Ребров
143110112
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