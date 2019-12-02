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РИА Новости

В Германии угрозу терроризма сравнили с влиянием России на Балканах

14:57 02.12.2019
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© AFP 2019 / Tobias SchwarzАннегрет Крамп-Карренбауэр
Аннегрет Крамп-Карренбауэр
© AFP 2019 / Tobias Schwarz
БЕРЛИН, 2 дек - РИА Новости. Глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр поставила в один ряд рост влияния России на Балканах с террористической угрозой.
"Миссия KFOR (международные силы под руководством НАТО, отвечающие за безопасность в Косово - ред.) стала большим успехом, если посмотреть на то, с чего мы начали 20 лет назад. Стабильность тут обеспечивается, но это все еще не самостоятельная структура, основополагающий конфликт между Сербией и Косово не разрешен, и новые угрозы вроде возвращения террористов-боевиков или растущее влияние России и Китая еще чувствуются в этом регионе", - заявила она в прямом эфире телеканала ZDF.
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"Единственная держава". Греческий эксперт о роли России на БалканахРади стабилизации обстановки на Балканах желательно, чтобы Россия выступила в качестве посредника в переговорах между Косово и Сербией, считает эксперт в сфере геополитики Иоаннис Фритзалас.
Косовско-албанские структуры в Приштине в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии 17 февраля 2008 года. Самопровозглашенную республику по-прежнему не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
По данным МИД Сербии, из 193 стран-членов ООН на данный момент самопровозглашенную независимость Косово не признают 95 государств, 93 государства признают, еще пять относятся к категории неопределившихся или воздерживающихся.
Москва ранее неоднократно заявляла, что отношения РФ и Сербии не направлены против третьих стран, Россия заинтересована в стабильности на Балканах. По словам главы МИД Сергея Лаврова, РФ никогда не дружит с кем-либо против кого-либо и открыта для поступательного развития отношений со всеми, кто к этому стремится. При этом российский министр назвал дестркутивными попытки вовлечь все балканские государства в НАТО.
Александр Вучич
22 ноября, 15:56
Вучич призвал ЕС перестать играть с балканскими странами
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БалканыМИД ГерманииНАТОГерманияВ миреАннегрет Крамп-Карренбауэр
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