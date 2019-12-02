В Германии угрозу терроризма сравнили с влиянием России на Балканах

Ради стабилизации обстановки на Балканах желательно, чтобы Россия выступила в качестве посредника в переговорах между Косово и Сербией, считает эксперт в сфере геополитики Иоаннис Фритзалас.

"Единственная держава". Греческий эксперт о роли России на Балканах Ради стабилизации обстановки на Балканах желательно, чтобы Россия выступила в качестве посредника в переговорах между Косово и Сербией, считает эксперт в сфере геополитики Иоаннис Фритзалас.

Косовско-албанские структуры в Приштине в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии 17 февраля 2008 года. Самопровозглашенную республику по-прежнему не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.

По данным МИД Сербии, из 193 стран-членов ООН на данный момент самопровозглашенную независимость Косово не признают 95 государств, 93 государства признают, еще пять относятся к категории неопределившихся или воздерживающихся.

Москва ранее неоднократно заявляла, что отношения РФ и Сербии не направлены против третьих стран, Россия заинтересована в стабильности на Балканах. По словам главы МИД Сергея Лаврова, РФ никогда не дружит с кем-либо против кого-либо и открыта для поступательного развития отношений со всеми, кто к этому стремится. При этом российский министр назвал дестркутивными попытки вовлечь все балканские государства в НАТО.