Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-02T14:32+0300
https://ria.ru/20191202/1561851224.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156184/94/1561849476_0:37:3195:1834_1036x0_80_0_0_679147fc9867638fa23817128d1057b4.jpg
РИА Новости

Путин рассказал о вооружении кораблей ВМФ

14:32 02.12.2019
570
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкВладимир Путин проводит совещание по вопросам военного строительства и развития военно-промышленного комплекса
Владимир Путин проводит совещание по вопросам военного строительства и развития военно-промышленного комплекса
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Владимир Путин проводит совещание по вопросам военного строительства и развития военно-промышленного комплекса
БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что на вооружение ВМФ РФ поступают корабли с мощными ракетами, они способны кардинально менять ситуацию на театрах военных действий.
"Военно-морской флот исторически играет важнейшую роль в обеспечении обороноспособности нашей страны, защищает интересы России в Мировом океане, вносит весомый вклад в сохранение военно-политической стабильности", - сказал Путин на совещании по развитию Военно-морского флота.
Фрегат Адмирал Касатонов
Вчера, 13:46
"Адмирал Касатонов" на испытаниях поразил "Калибром" наземную цель
Он отметил, что на вооружение ВМФ поступают новейшие корабли с мощными ракетами, обладающими улучшенными характеристиками по дальности и точности поражения. "Это эффективное вооружение способно кардинально менять ситуацию на театрах войны, обеспечивать нейтрализацию любых агрессивных действий в отношении России", - добавил президент.
Корабли Военно-морского флота России
30 ноября, 18:39
Корабли ВМФ будут выполнять регулярные кругосветные походы
2100000
Обсудить 1
Владимир ПутинРоссияВМФ РФБезопасность
Рекомендуем
Сотрудники ЗАО Бурлюк вспахивают землю на территории виноградника в селе Каштаны Бахчисарайского района в Крыму
В Думе изучат внесенные регионами поправки к проекту о виноградарстве
Здание нового аэропорта Платов в Ростове-на-Дону
Вынужденно севший в Ростове-на-Дону самолет вылетел в Сочи
Прокурор Республики Крым Наталья Поклонская в рабочем кабинете в Крыму
Поклонская не видит смысла в создании переговорного формата по Крыму
Рафаэль Гросси на заседании совета МАГАТЭ в Вене
Новый глава МАГАТЭ назвал Иран приоритетным вопросом агентства
Президент США Дональд Трамп во время визита в Афганистан
Эксперт прокомментировал возобновление переговоров США с талибами
Статуэтка богини правосудия Фемиды в зале суда
Лефортовский суд Москвы эвакуируют после письма с угрозой взрыва
Военнослужащий стреляет из снайперской винтовки Драгунова
National Interest оценил "смертоносную" российскую винтовку
Входная дверь в одной из квартир многоэтажного жилого дома
Совбез: в России практически решили проблему жилья для бывших военных
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК проверит данные об избиении шестиклассника в школе под Смоленском
Рафаэль Гросси
Новый глава МАГАТЭ планирует в ближайшее время посетить Иран
Многоженство
Ученый назвал причину потери актуальности многоженства в арабском мире
Нападение с ножом в центре на торговой улице в центре Гааги. 29 ноября 2019
В Гааге задержали подозреваемого в нападении на торговой улице
Суррогатное материнство
Эксперты оценили идею о дискуссии по поводу суррогатного материнства
Посетители во время занятий в бассейне
В Чувашии ежегодно планируется обучать плаванию 15 тысяч детей
Сергей Иваненко
Московское отделение "Яблока" избрало нового председателя
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:46В китайском Шэньяне загорелась жилая высотка
18:45В Киеве в кафе произошла перестрелка, сообщили СМИ
18:43Депутат Рады обратился в СБУ из-за слов Володина о распаде Украины
18:41В Госдуму внесут проекты об обязательных требованиях и госконтроле
18:39Путин подписал закон о "гонорарах успеха" адвоката
18:35Медведев отметил недостатки в работе по реформе надзорной деятельности
18:34Медведев призвал сохранить льготы в рамках "регуляторной гильотины"
18:34В Москве родились четверняшки
18:33Путин подписал закон о продлении полномочий ректоров МГУ и СПбГУ
18:31Обнаруженный в Дижоне шедевр XIV века купил музей Метрополитен
18:29В Белоруссии россиянина осудили на 17 лет колонии за провоз наркотиков
18:28Пакистан вернет России $93,5 миллиона долга по операциям бывшего СССР
18:26Путин разрешил исполняющим обязанности губернатора назначать сенатора
18:22Путин подписал закон о штрафах за отказ от локализации данных россиян
18:22Помпео призвал Евросоюз выйти из ядерной сделки с Ираном
18:22Число погибших из-за ливней на юге Индии возросло до 25 человек
18:21В Алеппо обрушился дом, погибли девять человек
18:14Путин подписал закон о предустановке отечественного софта на гаджеты
18:14Родители погибших на производстве получат право на страховую выплату
18:09Россия и Сингапур будут развивать инфраструктуру в Африке и Европе
Лента новостейМолния