Путин рассказал о вооружении кораблей ВМФ

"Военно-морской флот исторически играет важнейшую роль в обеспечении обороноспособности нашей страны, защищает интересы России в Мировом океане, вносит весомый вклад в сохранение военно-политической стабильности", - сказал Путин на совещании по развитию Военно-морского флота.

Он отметил, что на вооружение ВМФ поступают новейшие корабли с мощными ракетами, обладающими улучшенными характеристиками по дальности и точности поражения. "Это эффективное вооружение способно кардинально менять ситуацию на театрах войны, обеспечивать нейтрализацию любых агрессивных действий в отношении России", - добавил президент.