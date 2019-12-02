Четырех пострадавших в ДТП в Доминикане доставят в Казань

Автобус с российскими туристами столкнулся с грузовиком в Доминикане

КАЗАНЬ, 2 дек - РИА Новости. Жители Татарстана, пострадавшие в ДТП в Доминикане в конце ноября, когда в автобус с россиянами врезался грузовик, будут доставлены в Казань после стабилизации состояния двоих из четверых пострадавших – примерно через две недели, сообщает Жители Татарстана, пострадавшие в ДТП в Доминикане в конце ноября, когда в автобус с россиянами врезался грузовик, будут доставлены в Казань после стабилизации состояния двоих из четверых пострадавших – примерно через две недели, сообщает минздрав Татарстана.

Ехавший в аэропорт в Доминикане автобус с россиянами 26 ноября столкнулся с грузовиком, выскочившим перед ним на дорогу, и опрокинулся. В момент столкновения в салоне находились 39 туристов, два гида и водитель автобуса. Погибших нет. Семеро россиян улетели домой в тот же день, позднее – ещё несколько человек.

По озвученным данным туроператора Anex Tours, на субботу в трёх больницах Доминиканы официально оставались 19 пострадавших россиян.

"Среди пострадавших четыре человека являются жителями Казани: три человека в тяжелом состоянии, один – в состоянии лёгкой степени тяжести. На сегодняшний день известно, что пациенты будут транспортированы после стабилизации состояния двух человек, ориентировочно через две недели", - говорится в сообщении.