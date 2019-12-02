В "Волжском пароходстве" рассказали об инциденте с судами на Дону

"Второго декабря 2019 года в 08.42 во время стоянки на якоре в ожидании очереди на шлюзование в Кочетовский шлюз (река Дон) сухогруз типа Волго-Балт "Мелита" совершил навал на корму нефтеналивного танкера VF Tanker 14. В результате инцидента был поврежден корпус танкера. Все члены экипажа здоровы. Разлива нефтепродуктов не наблюдается, опасности загрязнения окружающей среды нет. Препятствий для судоходства на Дону не возникло. Груз повреждений не получил", - сообщили в пресс-службе.