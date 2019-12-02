В "Волжском пароходстве" рассказали об инциденте с судами на Дону

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Груз, перевозимый танкером "В. Ф. Танкер 14", не получил повреждения в результате столкновения с сухогрузом "Мелита", члены экипажа здоровы, опасности для окружающей среды нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Волжского пароходства".
"Второго декабря 2019 года в 08.42 во время стоянки на якоре в ожидании очереди на шлюзование в Кочетовский шлюз (река Дон) сухогруз типа Волго-Балт "Мелита" совершил навал на корму нефтеналивного танкера VF Tanker 14. В результате инцидента был поврежден корпус танкера. Все члены экипажа здоровы. Разлива нефтепродуктов не наблюдается, опасности загрязнения окружающей среды нет. Препятствий для судоходства на Дону не возникло. Груз повреждений не получил", - сообщили в пресс-службе.
"О случившемся факте официально поставлены в известность контролирующие органы", - добавил собеседник агентства.
Ранее в понедельник в пресс-службе Росморречфлота агентству сообщили, что на реке Дон теплоход "Мелита" совершил навал на танкер "В. Ф. Танкер 14", пострадавших нет.
Отмечалось, что "Мелита" следует из Туркмении на Украину с удобрением, "В.Ф. Танкер 14" - из Туркмении в Румынию с дизтопливом. Сухогруз "Мелита" принадлежит ростовскому ООО "Траверс".