СК опроверг данные об убийстве ребенка в ходе ритуала в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 дек – РИА Новости. Следствие опровергло данные СМИ об убийстве ребенка отцом в ходе ритуала по изгнанию бесов в Следствие опровергло данные СМИ об убийстве ребенка отцом в ходе ритуала по изгнанию бесов в Екатеринбурге , уточнив, что преступление было совершено из личной неприязни.

Ранее газета "Комсомольская правда" написала, что утром в четверг в Чкаловском районе Екатеринбурга было найдено тело девятилетнего мальчика. По данным СМИ, убийство ребенка совершили его родители, которые хотели изгнать из него бесов. По информации СМИ, мать мальчика, гражданка Белоруссии, из Екатеринбурга сбежала на родину, а отец был задержан в Башкирии.

По данным ведомства, сообщение о том, что в лесопарке "Юго-Западный" в Чкаловском районе Екатеринбурга находится тело 9-летнего мальчика поступило на линию дежурной части вечером 27 ноября. Выехавшие на место следователи обнаружили тело ребенка, которое было завернуто в простыню и закопано в землю. Как подчеркнули в СК, причиной смерти мальчика стала механическая асфиксия от закрытия дыхательных путей.

"В ходе проведения комплекса следственных действий и оперативных мероприятий, сотрудниками Следственного комитета и полиции установлен подозреваемый 1979 года рождения – отец убитого ребёнка. Фигурант был задержан в городе Уфе Республики Башкортостан. По итогам первоначальных мероприятий предварительно установлено, что мужчина расправился со своим сыном в связи с возникшей личной неприязнью. Указанная версия фигуранта дела тщательно проверяется путем производства целого комплекса следственных действий", – говорится в сообщении.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). Также, по информации следователей, была задержана уроженка Башкортостана 1971 года рождения, ей предъявлено обвинение в пособничестве убийству малолетнего.

"Окончательно преступная роль каждого из задержанных будет установлена в ходе следствия, также будет проверена их возможная причастность к другим ранее совершённым преступлениям. Более того, в обязательном порядке будет проверена оперативная информация о возможном наличии иных подозреваемых", – подчеркивается в сообщении СК.