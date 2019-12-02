Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-02T14:25+0300
https://ria.ru/20191202/1561850330.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/156030/05/1560300581_0:113:3077:1844_1036x0_80_0_0_7289e385f8cffbdbcf1871e01526dd78.jpg
РИА Новости

Путин утвердил ратификацию соглашения ЕАЭС о прослеживаемости товаров

14:25 02.12.2019
263
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин утвердил ратификацию соглашения стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию союза, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Ратифицировать соглашение о механизме прослеживаемости товаров... подписанное в городе Нур-Султане 29 мая 2019 года", — указывается в документе.
Лекарственные препараты
22 ноября, 08:08
Минпромторг подготовил проект о регистрации новых препаратов в ЕАЭС
Подписание документа состоялось в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета, в котором приняли участие президенты Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России.
Соглашение направлено на создание условий, исключающих использование различных схем уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей, на подтверждение законности оборота товаров при их перемещении с территории одного государства-члена Евразийского экономического союза на территорию другого такого государства, а также на обеспечение контроля за операциями, связанными с оборотом товаров.
210000
Обсудить 0
Владимир ПутинРоссияЭкономика
Рекомендуем
Московская биржа
Акции "Газпрома" растут на 1,5% после запуска "Силы Сибири"
Сварка стыка газопровода Сила Сибири
Си Цзиньпин оценил старт поставок газа по газопроводу "Сила Сибири"
LIVE: Путин и Си Цзиньпин запускают газопровод Сила Сибири
Запуск газопровода "Сила Сибири". Прямая трансляция
Рафаэль Гросси
Новый глава МАГАТЭ планирует в ближайшее время посетить Иран
Церемония соединения первого звена магистрального газопровода Сила Сибири
Си Цзиньпин считает необходимым обеспечить экологичность "Силы Сибири"
«Разрешаю!»: Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Путин открыл газопровод "Сила Сибири"
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Патрушев пригласил Китай на встречу по безопасности в России
Производство растительного масла
Из Пензенской области в Китай отправили поезд с растительным маслом
Финансовый директор компании Huawei Мэн Ваньчжоу
Китай призвал освободить финдиректора Huawei в годовщину задержания
Газораспределительная станция в Львовской области
В Киеве назвали условие отказа от исков к "Газпрому"
Президент России Владимир Путин
Путин изменил правила определения страны происхождения товаров в СНГ
Владимир Путин проводит совещание по вопросам военного строительства и развития военно-промышленного комплекса
Путин рассказал о вооружении кораблей ВМФ
Истребитель Су-35
В Турции изучают предложение России по Су-35
Патруль военной полиции РФ в районе Кобани на сирийско-турецкой границе
Трое российских военных пострадали при взрыве в Сирии
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев перед началом совещания президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ. 22 февраля 2019
Патрушев: укрепление партнерства с Китаем является приоритетом России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:46В китайском Шэньяне загорелась жилая высотка
18:45В Киеве в кафе произошла перестрелка, сообщили СМИ
18:43Депутат Рады обратился в СБУ из-за слов Володина о распаде Украины
18:41В Госдуму внесут проекты об обязательных требованиях и госконтроле
18:39Путин подписал закон о "гонорарах успеха" адвоката
18:35Медведев отметил недостатки в работе по реформе надзорной деятельности
18:34Медведев призвал сохранить льготы в рамках "регуляторной гильотины"
18:34В Москве родились четверняшки
18:33Путин подписал закон о продлении полномочий ректоров МГУ и СПбГУ
18:31Обнаруженный в Дижоне шедевр XIV века купил музей Метрополитен
18:29В Белоруссии россиянина осудили на 17 лет колонии за провоз наркотиков
18:28Пакистан вернет России $93,5 миллиона долга по операциям бывшего СССР
18:26Путин разрешил исполняющим обязанности губернатора назначать сенатора
18:22Путин подписал закон о штрафах за отказ от локализации данных россиян
18:22Помпео призвал Евросоюз выйти из ядерной сделки с Ираном
18:22Число погибших из-за ливней на юге Индии возросло до 25 человек
18:21В Алеппо обрушился дом, погибли девять человек
18:14Путин подписал закон о предустановке отечественного софта на гаджеты
18:14Родители погибших на производстве получат право на страховую выплату
18:09Россия и Сингапур будут развивать инфраструктуру в Африке и Европе
Лента новостейМолния