Путин утвердил ратификацию соглашения ЕАЭС о прослеживаемости товаров

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин утвердил ратификацию соглашения стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию союза, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Ратифицировать соглашение о механизме прослеживаемости товаров... подписанное в городе Нур-Султане 29 мая 2019 года", — указывается в документе.
Подписание документа состоялось в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета, в котором приняли участие президенты Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России.
Соглашение направлено на создание условий, исключающих использование различных схем уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей, на подтверждение законности оборота товаров при их перемещении с территории одного государства-члена Евразийского экономического союза на территорию другого такого государства, а также на обеспечение контроля за операциями, связанными с оборотом товаров.