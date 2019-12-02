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РИА Новости

Пушков прокомментировал слова Зеленского о помощи США по Крыму

14:27 02.12.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что США могут помочь переговорному процессу по Крыму.
Пушков отметил, что украинский лидер напрасно надеется на содействие Запада в отношении полуострова. По словам сенатора, в рамках Минских соглашений этот вопрос затрагиваться не будет, а поддержку США Зеленский склонен переоценивать.
"США ему (Зеленскому. – Прим.ред.) тоже не помогут: у Трампа нет ни желания, ни способности добиться этого. И никаких переговоров Украина-США-Россия также не будет", - написал Пушков в своем Twitter-аккаунте.
Ранее Зеленский в интервью польскому изданию Gazeta Wyborcza заявил, что США могли бы помочь Киеву в ситуации вокруг Крыма.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Москва неоднократно заявляла, что они приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
Президент Украины Владимир Зеленский
14:05Сказано в эфире
Мнение: почему Зеленский говорит о помощи США? Потому что ему страшноСША могут помочь переговорному процессу по Украине, заявил Владимир Зеленский. В эфире радио Sputnik политолог, лидер движения русских украинцев "Парус" Юрий Кот прокомментировал это заявление.
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Дональд ТрампСитуация на УкраинеАлексей ПушковВладимир ЗеленскийРоссияСШАУкраинаВ мире
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