Пушков прокомментировал слова Зеленского о помощи США по Крыму

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что США могут помочь переговорному процессу по Крыму.
Пушков отметил, что украинский лидер напрасно надеется на содействие Запада в отношении полуострова. По словам сенатора, в рамках Минских соглашений этот вопрос затрагиваться не будет, а поддержку США Зеленский склонен переоценивать.
"США ему (Зеленскому. – Прим.ред.) тоже не помогут: у Трампа нет ни желания, ни способности добиться этого. И никаких переговоров Украина-США-Россия также не будет", - написал Пушков в своем Twitter-аккаунте.
Ранее Зеленский в интервью польскому изданию Gazeta Wyborcza заявил, что США могли бы помочь Киеву в ситуации вокруг Крыма.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Москва неоднократно заявляла, что они приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.