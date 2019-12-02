Путин заявил, что ВМФ подтвердил свой высокий боевой потенциал в Сирии

"Свой высокий боевой потенциал Военно-морской флот подтвердил в борьбе с террористами в Сирии. Я хочу еще раз отметить слаженность частей и соединений ВМФ, а также профессионализм участников операции: руководящего состава, военных моряков, летчиков морской авиации", - сказал Путин на совещании по развитию ВМФ.