Путин заявил, что ВМФ подтвердил свой высокий боевой потенциал в Сирии

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 2 дек - РИА Новости. Военно-морской флот России подтвердил свой высокий боевой потенциал в борьбе с террористами в Сирии, заявил президент Владимир Путин.
"Свой высокий боевой потенциал Военно-морской флот подтвердил в борьбе с террористами в Сирии. Я хочу еще раз отметить слаженность частей и соединений ВМФ, а также профессионализм участников операции: руководящего состава, военных моряков, летчиков морской авиации", - сказал Путин на совещании по развитию ВМФ.
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