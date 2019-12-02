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РИА Новости

Путин заявил, что ВМФ подтвердил свой высокий боевой потенциал в Сирии

14:22 02.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкВладимир Путин проводит совещание по вопросам военного строительства и развития военно-промышленного комплекса
Владимир Путин проводит совещание по вопросам военного строительства и развития военно-промышленного комплекса
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 2 дек - РИА Новости. Военно-морской флот России подтвердил свой высокий боевой потенциал в борьбе с террористами в Сирии, заявил президент Владимир Путин.
"Свой высокий боевой потенциал Военно-морской флот подтвердил в борьбе с террористами в Сирии. Я хочу еще раз отметить слаженность частей и соединений ВМФ, а также профессионализм участников операции: руководящего состава, военных моряков, летчиков морской авиации", - сказал Путин на совещании по развитию ВМФ.
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Владимир ПутинРоссияБезопасностьВ мире
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