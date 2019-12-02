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РИА Новости

Московские врачи спасли ребенка, который пытался помочь котенку

14:22 02.12.2019 (обновлено: 18:10 02.12.2019)
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© РИА Новости / Николай ХижнякВрачи во время операции
Врачи во время операции
© РИА Новости / Николай Хижняк
Врачи во время операции. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Врачи московской больницы спасли мальчика, который получил сильный удар током, когда доставал котенка из трансформаторной будки, сообщается на официальном сайте департамента здравоохранения Москвы.
Подросток из Тулы пытался спасти котенка, застрявшего в трансформаторной будке, однако он схватился правой рукой за провода и получил тяжелую электротравму. Разряд тока прошел через сердце и вышел через левую стопу. Ребенок потерял сознание, а когда пришел в себя, набрал номер телефона мамы, чтобы сообщить о случившемся. Первую медицинскую помощь пострадавшему мальчику оказали в Туле, после чего его доставили в детскую больницу имени Сперанского. Пациент поступил с глубокими ожогами правой руки (четыре процента) и стопы (два процента).

"Доброе дело обернулось большой бедой для 14-летнего подростка из Тулы, пытавшегося вызволить из трансформаторной будки котенка. Спасая животное, мальчик получил тяжелую электротравму и был госпитализирован в столицу — в Детскую больницу № 9 имени Сперанского департамента здравоохранения Москвы, где в содружестве с хирургами детской больницы № 13 имени Филатова восстановили и продолжают реабилитировать пациента", — сообщается на сайте.

В департаменте рассказали, что хирурги ожогового отделения одномоментно спасали верхнюю и нижнюю конечности пациента: удалили мертвые ткани с помощью гидрохирургического скальпеля, который не затрагивает здоровые ткани и работает почти бескровно.
Уточняется, что при электротравме у подростка пострадали не только кожа, но и мышцы, сухожилия, суставы руки, поэтому поврежденную руку стабилизировали в физиологичном положении, чтобы не развивалось дальнейшее поражение.
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"На стопе — циркулярный ожог площадью два процента — восстановили кожный покров с помощью аутодермопластики. После операции использовали специальное атравматичное сетчатое покрытие, которое не травмирует рану, не причиняет боль при перевязках, не увеличивает раневой процесс и избавляет от кровотечения", — отмечается в сообщении.
После операции мальчика перевели в микрохирургическое отделение детской больницы № 13 имени Филатова, где ему установили резиновые заменители вместо частично утраченных сухожилий, а сверху сделали пластику собственным кожно-мышечным лоскутом для восстановления функции кисти.
"Специалисты продолжают работать с ребенком, но прогноз лечения благоприятный. Мальчик уже встал на ноги, а после окончания лечения и реабилитационного периода функции правой руки будут практически восстановлены", — добавили в департаменте.
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