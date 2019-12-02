Среди погибших в ДТП в Забайкалье было четверо несовершеннолетних

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Среди 19 погибших в ДТП с рейсовым автобусом в Забайкальском крае было четверо несовершеннолетних, сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
Авария произошла днём 1 декабря на мосту через реку Куэнгу, погибли 19 человек, в том числе водитель и двое малолетних детей. В больницах городов Нерчинска, Сретенска, Шилки и Читы находится 21 пострадавший. Возбуждено уголовное дело. Понедельник, 2 декабря, объявлен в Забайкалье днём траура. Ранее в краевую клиническую больницу были доставлены 11 пострадавших разной степени тяжести, и одна девочка 12-ти лет в краевую детскую клиническую больницу. Пострадавших доставили бортами санитарной авиации из Кокуя Сретенского района и из Нерчинска. Состояние всех транспортированных пациентов оценивается как средней степени тяжести.
"По нашей информации, 19 человек погибли, из них четверо несовершеннолетних, родители троих из них в больнице. Ещё один ребёнок пострадал, находится также под наблюдением в больнице. Врачи смогли спасти беременную женщину и ее малыша и сохранить беременность... Сочувствуем, сопереживаем семьям погибших", - пишет Кузнецова в своем Instagram-аккаунте.
Омбудсмен подчеркнула, что внимание к безопасности перевозок должно быть на постоянном контроле соответствующих структур во всех регионах РФ.
Халатность, чья-то безответственность или трагическое стечение обстоятельств стало причиной трагедии - разберутся компетентные органы.