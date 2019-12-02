Путин отметил значение военных технологий для гражданской продукции

"Чтобы оборонные предприятия и верфи расширяли ее номенклатуру и объемы производства. Я думаю, что здесь есть нам о чем поговорить, потому что в этом отношении отдельные отрасли, предприятия продвинулись заметно, а по некоторым нужно, видимо, дополнительно какие-то стимулы создавать",- добавил он.