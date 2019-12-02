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РИА Новости

Путин отметил значение военных технологий для гражданской продукции

14:16 02.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВладимир Путин
Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Владимир Путин. Архивное фото
БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 2 дек - РИА Новости. Перспективные военные технологии и разработки должны стимулировать выпуск востребованной гражданской продукции, заявил президент России Владимир Путин.
"Последовательное развитие ВМФ не должно ограничиваться только рамками военной организации. ...Во всем мире военно-морские исследования и перспективные разработки - это локомотив роста для целых направлений науки и отраслей экономики. И нам нужно, нужно обязательно также добиваться, чтобы перспективные военные технологии и разработки стимулировали выпуск востребованной гражданской продукции",- сказал Путин на совещании в понедельник.
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Президент отметил, что для некоторых отраслей и предприятий необходимо создавать стимулы для выполнения этой задачи.
"Чтобы оборонные предприятия и верфи расширяли ее номенклатуру и объемы производства. Я думаю, что здесь есть нам о чем поговорить, потому что в этом отношении отдельные отрасли, предприятия продвинулись заметно, а по некоторым нужно, видимо, дополнительно какие-то стимулы создавать",- добавил он.
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Владимир ПутинРоссияБезопасность
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