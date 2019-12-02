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РИА Новости

Птаха призвал "кошмарить" детей последствиями употребления наркотиков

14:14 02.12.2019
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© АГН "Москва" / Никеричев АндрейРэп-исполнитель Птаха
Рэп-исполнитель Птаха
© АГН "Москва" / Никеричев Андрей
Рэп-исполнитель Птаха. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Рэпер Птаха (Давид Нуриев) на круглом столе в Госдуме призвал "кошмарить" детей последствиями употребления наркотиков и формировать в них неприятие запрещенных веществ.
В понедельник в Госдуме проходит круглый стол "Угроза пропаганды и распространения наркотиков в интернете: чем нам грозит даркнет". Птаха рассказал, что во времена его детства по телевизору в передачах для подростков показывали "ужасные моменты" - "детей в подвалах, которые колются героином".
"И это работало. В итоге запретили – бедные дети, как они будут видеть? Это им нельзя, у них детская психика, какой кошмар. Детей надо кошмарить. Детям надо говорить: "Смотри, какой ужас, ты сгниешь, у тебя отвалится нога, ты умрешь, сядешь в тюрьму". Дети должны это знать. Все эти либеральные беганья вокруг детей "ой-ой-ой, он не так подумал, не так кашлянул, ой-ой-ой посмотрите, какой бедный ребенок, у него психика слабая, его мучить не надо" - это полный бред", - сказал Птаха.
Он пояснил, что дети растут такими, какими их воспитали родители. Поэтому детям нужно объяснять, что такое хорошо и что такое плохо, не боясь их травмировать страхом перед употреблением наркотиков. "Пусть лучше он боится уколов, чем завтра он будет колоться героином", - считает рэпер.
Кроме того, Птаха в своем выступлении затронул тему снюсов (жевательного табака). "Это то же самое как мы в детстве курили за гаражами, просто сейчас это круче. От тебя не пахнет, родители тебя не палят, и ты вроде как куришь. И дело совершенно не в каких-то ИГИЛ* и так далее. Здесь все намного проще: дети идут к тому, что круче, а круче - быть плохим мальчиком. Это было есть и будет. Тысячелетиями люди с этим борются и ничего поделать не могут", - сказал артист.
"Вы должны детям доказать, что круче быть хорошим мальчиком. Не знаю, как вы будете это делать, но если вы сможете это сделать, тогда тенденция пойдет на убывание употребления наркотиков", - заключил Птаха.
*Террористическая организация, запрещенная в России
Новорожденный. Архивное фото
21 августа, 18:54
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Давид НуриевГосдума РФМоскваРоссияОбщество
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